Aplicação do Enem é operação de guerra contra o retrocesso, diz Lula
O Enem é aplicado nos dias 8 e 15 de novembro para 5 milhões de estudantes inscritos, dos quais 64% são mulheres.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se referiu ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 8, como uma “guerra contra o retrocesso” e uma “guerra pela educação”.
Lula visitou a sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), em Brasília, interagiu com servidores do Ministério da Educação (MEC) e fez uma breve manifestação para os canais oficiais do governo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Estamos fazendo uma guerra contra o retrocesso. Estamos fazendo uma guerra pela educação, uma guerra que significa paz, que significa envolver 600 mil soldados ajudando os estudantes, para que a gente garanta lisura”, afirmou.
O chefe do Poder Executivo também disse que “vale a pena” ter diploma universitário. O desempenho dos estudantes no Enem é usado como processo seletivo para universidades públicas.
“Não é verdade que não vale a pena ter diploma universitário. Você vê a experiência de uma pessoa que vai procurar uma vaga num local qualquer para trabalhar: uma que tem formação, outra que não tem formação. A que tem formação é tratada como se fosse gente, de forma respeitosa. As pessoas podem ter um currículo. Uma pessoa que não tem formação, sabe, não é tratada com respeito. Já vivi isso na pele muitas vezes”, declarou.
O Enem é aplicado nos dias 8 e 15 de novembro para 5 milhões de estudantes inscritos, dos quais 64% são mulheres.
Antes de fazer o discurso, Lula disse que falaria pouco porque precisava preservar a voz, que está rouca há 15 dias.
“Eu saí de casa com a recomendação da Janja (a primeira-dama, Rosângela da Silva) para falar o menos possível pra ver se eu saro dessa rouquidão que já tá durando uns 15 dias. Eu nunca fiquei rouco tanto tempo”, disse.
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