Um homem apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi localizado e preso enquanto estava sentado no sofá de uma residência em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (18), durante uma ação da Polícia Civil fluminense.

O detido foi identificado como Washington Luis Silva dos Santos, conhecido pelos apelidos de “Nem” e “Cocão”. Segundo as informações policiais, ele integra o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e acumula condenações que ultrapassam 40 anos de prisão.

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A captura foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que localizaram o suspeito em um imóvel no município fluminense.

No momento da chegada dos policiais, Washington estava sentado no sofá, acompanhado de uma mulher apontada como sua companheira. Ao receber voz de prisão, ele tentou se identificar como Wellington.

A tentativa de apresentar outra identidade resultou em novas acusações. Além do cumprimento da ordem de prisão, Washington foi preso em flagrante por falsidade ideológica e uso de documento falso.

Apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, Washington possui condenações por roubo, tráfico de entorpecentes e associação criminosa.

As penas impostas pela Justiça somam mais de 40 anos de prisão. A captura foi realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da DRCI.