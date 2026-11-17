Após temporal, prefeito reúne secretários para acelerar ações em Cachoeiro
Reunião nesta terça-feira (17) definiu estratégias para intensificar limpeza, obras emergenciais e atendimento às famílias e comerciantes afetados pelas fortes chuvas.
Os transtornos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim na noite de segunda-feira (16) levaram a prefeitura a reforçar a mobilização das secretarias municipais. Nesta terça-feira (17), o prefeito reuniu integrantes de diferentes pastas para alinhar medidas emergenciais e acelerar o atendimento às regiões afetadas.
O encontro teve como principal objetivo integrar os trabalhos das equipes municipais e agilizar os serviços necessários para reduzir os impactos do temporal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Entre as prioridades discutidas estão a limpeza de ruas e avenidas, a realização de obras emergenciais, o apoio aos estabelecimentos comerciais prejudicados e a assistência às famílias atingidas.
Prefeitura reforça ações após fortes chuvas
Durante a reunião, o prefeito e os secretários discutiram estratégias para coordenar as ações das diferentes áreas da administração municipal.
A proposta é garantir maior agilidade na execução dos serviços e direcionar os esforços às demandas provocadas pelas chuvas.
Além da recuperação dos espaços afetados, a mobilização busca oferecer suporte à população e contribuir para o restabelecimento das condições de segurança e mobilidade no município.
A prefeitura destacou que a atuação conjunta das secretarias é fundamental para ampliar a capacidade de resposta diante dos transtornos registrados na cidade.
Defesa Civil orienta moradores sobre situações de risco
Com os impactos das fortes chuvas, a administração municipal reforçou a importância de manter a atenção em locais sujeitos a alagamentos e deslizamentos.
Em situações de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199.
O órgão recebe chamados relacionados a riscos e ocorrências que possam comprometer a segurança dos moradores.
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