Os transtornos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim na noite de segunda-feira (16) levaram a prefeitura a reforçar a mobilização das secretarias municipais. Nesta terça-feira (17), o prefeito reuniu integrantes de diferentes pastas para alinhar medidas emergenciais e acelerar o atendimento às regiões afetadas.

O encontro teve como principal objetivo integrar os trabalhos das equipes municipais e agilizar os serviços necessários para reduzir os impactos do temporal.

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Entre as prioridades discutidas estão a limpeza de ruas e avenidas, a realização de obras emergenciais, o apoio aos estabelecimentos comerciais prejudicados e a assistência às famílias atingidas.

Prefeitura reforça ações após fortes chuvas

Durante a reunião, o prefeito e os secretários discutiram estratégias para coordenar as ações das diferentes áreas da administração municipal.

A proposta é garantir maior agilidade na execução dos serviços e direcionar os esforços às demandas provocadas pelas chuvas.

Além da recuperação dos espaços afetados, a mobilização busca oferecer suporte à população e contribuir para o restabelecimento das condições de segurança e mobilidade no município.

A prefeitura destacou que a atuação conjunta das secretarias é fundamental para ampliar a capacidade de resposta diante dos transtornos registrados na cidade.

Defesa Civil orienta moradores sobre situações de risco

Com os impactos das fortes chuvas, a administração municipal reforçou a importância de manter a atenção em locais sujeitos a alagamentos e deslizamentos.

Em situações de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199.

O órgão recebe chamados relacionados a riscos e ocorrências que possam comprometer a segurança dos moradores.