Apps de gestão financeira para autônomos: como escolher?

Com o celular presente praticamente em todos os momentos da rotina, escolher um dos apps de gestão financeira para autônomos disponíveis é mais fácil do que nunca. Afinal, não faltam opções pagas ou gratuitas para simplificar os registros e monitorar as informações.

Para quem trabalha por conta própria, manter a organização financeira digital é uma maneira prática de acompanhar os gastos relacionados à prestação de serviços ou à venda de produtos.

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Mais do que facilitar o rastreamento das movimentações, o controle financeiro por aplicativo pode ajudar a manter mais disciplina com o dinheiro do trabalho e a ter maior previsibilidade dos custos.

Para entender como essas soluções podem facilitar a sua rotina, continue a leitura para conhecer as funções e as opções desses aplicativos e descobrir se existe app gratuito de gestão financeira para pequenos negócios.

Além disso, saiba quais aplicativos ajudam a organizar o financeiro de quem é autônomo, entenda como apps de gestão financeira integram direto com a conta do banco e descubra como escolher o ideal.

Boa leitura!

Por que vale a pena usar apps de gestão financeira para autônomos?

A tecnologia ajuda a superar um desafio comum entre donos de pequenos negócios e autônomos: misturar contas pessoais e profissionais. Quando essas informações não são separadas, fica mais difícil entender a rentabilidade da atividade, acompanhar o faturamento e identificar os principais custos operacionais do negócio.

Uma pesquisa do Sebrae reforçou essa tendência. Segundo o relatório, mais de 60% dos empreendedores têm o hábito de pagar despesas da empresa com a conta pessoal.

Nesse contexto, os especialistas ressaltam que separar as finanças pessoais das profissionais é indispensável para registrar corretamente todas as receitas e despesas do negócio, sem que sejam afetadas por movimentações particulares.

O estudo também mostrou que, entre os empreendedores que já fazem algum tipo de controle financeiro, 30% usam planilhas de dados, 25% utilizam o caderno e 20% recorrem a aplicativos ou sistemas digitais.

Funcionalidades essenciais dos aplicativos

Os recursos essenciais das ferramentas para autônomos são:

lançamento automático ou manual de despesas;

controle de fluxo de caixa;

categorização de gastos;

geração de relatórios;

emissão de cobranças;

integração Open Finance;

alertas de novas entradas.

Essas funcionalidades ajudam a centralizar as finanças e facilitam o acompanhamento das movimentações do negócio. Confira, a seguir, como encontrar opções gratuitas de apps de gestão financeira para autônomos.

Existe app gratuito de gestão financeira para pequenos negócios?

Sim. Existem aplicativos, como Mobills e Minhas Finanças, que oferecem versões gratuitas, mas com funcionalidades limitadas. Por outro lado, a maioria das ferramentas disponibiliza planos que vão do básico ao Pro, com período de teste gratuito, geralmente de 7 dias, como o Organizze, o que ajuda na seleção.

Dessa forma, a escolha entre os apps de gestão financeira para autônomos depende das necessidades pessoais e do volume de informações a serem gerenciadas.

Por isso, comparar as opções disponíveis auxilia a identificar se as ferramentas básicas são suficientes ou se vale a pena experimentar os planos pagos ou Pro.

Para facilitar essa comparação, confira na tabela abaixo as diferenças gerais entre as versões gratuitas e pagas.

Recurso Versão gratuita ou plano básico Versão paga Versão Pro Controle de contas e cartões Manual Manual + integração Manual + integração Conexão bancária Não Sim Sim Categorias e subcategorias Sim Sim Sim Limite de gastos Ilimitado Ilimitado Ilimitado Alertas de contas a pagar Sim Sim Sim Relatórios Simplificados. Completos e fáceis de entender. Avançados. Conexão com conta PJ Sim Sim Sim Indicado para Quem prefere fazer lançamentos manualmente Quem busca agilidade e possui poucas contas/cartões Quem gerencia mais de 3 contas/cartões automaticamente

Agora que você conhece as principais diferenças entre os planos, conheça opções de aplicativos e quais recursos oferecem para facilitar a gestão financeira.

Quais aplicativos ajudam a organizar o financeiro de quem é autônomo?

Mobills, Organizze e Minhas Economias são opções estratégicas para autônomos e MEIs, pois geram relatórios claros e oferecem recursos fáceis de usar. Além disso, as ferramentas disponibilizam versões gratuitas e pagas, permitindo ampliar os recursos conforme as necessidades do negócio e profissionalizar a gestão financeira ao longo do tempo.

Conheça cada aplicativo.

Mobills

O Mobills se destaca por ter um dos planos gratuitos mais completos, mas os lançamentos são manuais. A plataforma gera gráficos detalhados e permite criar metas financeiras. Para quem busca mais recursos, há duas opções de planos pagos.

Organizze

No plano básico, o Organizze oferece recursos como categorização de gastos, orçamento mensal e relatórios simples. Para quem precisa de funcionalidades adicionais, também há duas opções de planos pagos.

Minhas Economias

O Minhas Economias é um dos apps de gestão financeira para autônomos mais simples, mas é totalmente gratuito. Por isso, pode ser uma boa opção para quem está começando, já que o controle é totalmente manual.

Além das funcionalidades oferecidas por cada aplicativo, as opções de integração também podem fazer diferença na escolha. No próximo tópico, entenda como funciona a conexão dos aplicativos com a conta bancária.

Apps de gestão financeira integram direto com a conta do banco?

Sim. No entanto, essa funcionalidade não está disponível em todos os apps de gestão financeira para autônomos. Por isso, verifique atentamente as condições do plano escolhido para confirmar a possibilidade de sincronização direta dos dados. Dessa maneira, o aplicativo ajuda a reduzir erros e economizar tempo nos lançamentos.

Quando disponível, a integração é feita via Open Finance, uma tecnologia regulamentada pelo Banco Central que permite o compartilhamento seguro de dados financeiros entre diferentes instituições, sempre com a autorização do usuário.

Além dessa possibilidade, outra solução são as contas digitais, que já reúnem soluções de gestão financeira. Esse modelo pode ser especialmente útil para autônomos e MEIs, que buscam mais praticidade e serviços simplificados para administrar as finanças do negócio.

No Inter, por exemplo, as contas PJ oferecem ferramentas de controle, como extratos, boletos, Pix, internet banking e folha de pagamento, além de integrações com outros sistemas empresariais.

Nesse contexto, formalizar a atividade profissional pode ser vantajoso, pois permite o acesso a soluções mais adequadas às necessidades do negócio. Para concluir essa avaliação, confira, a seguir, dicas para escolher o aplicativo ideal.

Como escolher a ferramenta ideal para o seu perfil?

Para selecionar o app ideal, avalie as funcionalidades disponíveis, o custo-benefício dos planos pagos em relação ao gratuito ou básico, as avaliações dos usuários sobre a eficiência e a ocorrência de erros, além dos recursos de suporte e segurança de dados. Afinal, estão em jogo informações financeiras importantes do trabalho.

Com uma avaliação completa e atenta aos principais critérios, fica mais fácil definir quais apps de gestão financeira para autônomos podem realmente atender às necessidades do negócio.

Se a prioridade for otimizar ainda mais a rotina financeira, considere também uma conta digital PJ que reúna ferramentas de gestão em um único ambiente.

Dessa forma, você pode centralizar as finanças e reduzir a necessidade de utilizar vários aplicativos para organizar sua atuação profissional.