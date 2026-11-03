Atacante Jesús de Miguel morre após levar joelhada de goleiro durante jogo
Atacante do Tenerife sofreu uma parada cardiorrespiratória após colisão com o goleiro do Andorra. Jogador chegou a ser reanimado, mas morreu nesta terça-feira (3).
O atacante Jesús de Miguel Alameda, de 30 anos, do Tenerife, morreu nesta terça-feira (3), após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida contra o Andorra, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. O jogador havia se chocado com o goleiro adversário na segunda-feira (2).
O acidente aconteceu no estádio Heliodoro Rodríguez López, nas Ilhas Canárias. Durante uma disputa de bola, o goleiro Jesús Owono saiu para tentar afastar o lance e atingiu o peito do atacante com o joelho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após a colisão, Jesús de Miguel caiu no gramado e precisou receber atendimento médico. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado ainda em campo e encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria.
Apesar do atendimento, o estado de saúde do atleta piorou durante a madrugada, e a morte foi confirmada pelo Tenerife na manhã desta terça-feira.
A partida foi suspensa após o acidente. O goleiro do Andorra recebeu cartão vermelho pela jogada.
Tenerife lamenta morte do jogador
Em comunicado, o Tenerife lamentou a morte do atacante e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Outros clubes do futebol espanhol também se manifestaram.
Nascido em Madri, Jesús de Miguel passou por equipes como Fuenlabrada, Unionistas e Castellón antes de chegar ao Tenerife, em julho de 2025.
O jogador deixa uma filha de um ano.
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