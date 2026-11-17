Motoristas que precisam trafegar pela BR-101, no Sul do Espírito Santo, devem ficar atentos. A rodovia será totalmente interditada nesta terça-feira (17), das 14h às 15h, na altura do quilômetro 372,9, em Iconha, para a realização de um desmonte de rochas.

De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, o bloqueio impedirá temporariamente a passagem de veículos e pedestres pelo trecho. A medida busca garantir a segurança dos usuários da rodovia e das equipes responsáveis pela operação.

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O serviço utilizará explosivos de forma controlada e seguirá protocolos técnicos de segurança. A previsão é retirar aproximadamente 5.274 metros cúbicos de material rochoso.

A intervenção faz parte das obras de duplicação da BR-101 Sul, realizadas entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho que liga Anchieta a Iconha. A concessionária prevê concluir os trabalhos até o fim de 2026.

Trecho poderá operar em pare e siga após a interdição

Após a detonação, as equipes avaliarão as condições da pista e realizarão os serviços necessários de limpeza.

Caso seja necessário, a Ecovias poderá implantar o sistema de pare e siga até a conclusão dos trabalhos. Nesse modelo, os veículos passam de forma alternada pelos sentidos da rodovia.

A concessionária também informou que poderá cancelar ou reprogramar a operação caso ocorram chuvas ou condições meteorológicas desfavoráveis.

A Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e considerarem possíveis alterações no trânsito durante o período de interdição.