Atenção, motoristas! Trecho da BR-101 terá bloqueio total por duas horas

Motoristas que precisam passar pela BR-101, em Fundão, no Espírito Santo, devem ficar atentos nesta terça-feira (3). A rodovia será totalmente interditada nos dois sentidos, a partir das 14h, para a realização de uma operação de fragmentação de rochas no quilômetro 235.

Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, o bloqueio deve durar aproximadamente duas horas. A previsão é de que o trânsito seja liberado por volta das 16h, após a conclusão dos trabalhos e a inspeção de segurança.

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A operação faz parte das obras de duplicação da BR-101 Norte, no trecho entre Serra e Fundão. A atividade utilizará explosivos de forma controlada para a retirada de aproximadamente 825 metros cúbicos de material rochoso.

BR-101 poderá funcionar em sistema Pare e Siga

De acordo com a concessionária, a interdição será necessária para garantir a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas na operação.

Após a fragmentação das rochas, será realizada a inspeção e a limpeza da pista. Caso necessário, o trânsito poderá funcionar temporariamente no sistema Pare e Siga até a normalização do fluxo de veículos.

A Ecovias informou ainda que, em caso de chuva ou condições meteorológicas desfavoráveis, o serviço poderá ser cancelado e remarcado.

Orientações aos motoristas

A concessionária recomenda que os condutores programem seus deslocamentos para evitar atrasos durante o bloqueio.

Quem precisar trafegar pelo trecho deve respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes operacionais.

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