Atenção, motoristas! Trecho da BR-101 terá bloqueio total por duas horas
Interdição acontece a partir das 14h, no km 235, em Fundão, nos dois sentidos da rodovia, para fragmentação controlada de rochas.
Motoristas que precisam passar pela BR-101, em Fundão, no Espírito Santo, devem ficar atentos nesta terça-feira (3). A rodovia será totalmente interditada nos dois sentidos, a partir das 14h, para a realização de uma operação de fragmentação de rochas no quilômetro 235.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, o bloqueio deve durar aproximadamente duas horas. A previsão é de que o trânsito seja liberado por volta das 16h, após a conclusão dos trabalhos e a inspeção de segurança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A operação faz parte das obras de duplicação da BR-101 Norte, no trecho entre Serra e Fundão. A atividade utilizará explosivos de forma controlada para a retirada de aproximadamente 825 metros cúbicos de material rochoso.
BR-101 poderá funcionar em sistema Pare e Siga
De acordo com a concessionária, a interdição será necessária para garantir a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas na operação.
Após a fragmentação das rochas, será realizada a inspeção e a limpeza da pista. Caso necessário, o trânsito poderá funcionar temporariamente no sistema Pare e Siga até a normalização do fluxo de veículos.
A Ecovias informou ainda que, em caso de chuva ou condições meteorológicas desfavoráveis, o serviço poderá ser cancelado e remarcado.
Orientações aos motoristas
A concessionária recomenda que os condutores programem seus deslocamentos para evitar atrasos durante o bloqueio.
Quem precisar trafegar pelo trecho deve respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes operacionais.
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