Motoristas que precisam passar pela Avenida Theodorico de Assis Ferraço, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, devem buscar caminhos alternativos nesta terça-feira (17). O grande acúmulo de lama na pista, provocado pelas fortes chuvas da noite de segunda-feira (16), levou à interdição temporária da via.

A Prefeitura de Cachoeiro mobilizou equipes para realizar a limpeza da avenida e retirar os resíduos acumulados após o temporal. Os trabalhos buscam restabelecer as condições de circulação no trecho.

Segundo a administração municipal, a quantidade de lama na pista representa riscos para motoristas e pedestres. Por isso, a interdição permanecerá durante os serviços de limpeza.

Quando a avenida será liberada?

A prefeitura prevê concluir os trabalhos e liberar o trânsito entre 12h e 13h desta terça-feira (17). No entanto, o horário poderá sofrer alterações conforme as condições encontradas pelas equipes.

Enquanto a avenida permanecer interditada, a orientação é que os condutores evitem o trecho e utilizem rotas alternativas.

A circulação de veículos será restabelecida após a conclusão da limpeza e a liberação da via.