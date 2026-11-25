Bazar solidário terá roupas a partir de R$ 3 para ajudar animais resgatados em Cachoeiro
A ação acontece na Praça Rui Pinto Bandeira, no bairro Aeroporto.
Quem deseja economizar nas compras e contribuir com a causa animal terá uma oportunidade especial nesta sexta-feira (27). A ONG Patas Needs promove um bazar solidário com roupas a partir de R$ 3.
A ação acontece na Praça Rui Pinto Bandeira, no bairro Aeroporto. O público encontrará peças novas e seminovas, com preços que variam de R$ 3 a R$ 15.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A iniciativa busca arrecadar recursos para ajudar os animais que a organização resgata.
Além de incentivar a solidariedade, o bazar oferece à população a oportunidade de adquirir roupas por preços acessíveis e apoiar o trabalho de proteção animal.
A ONG Patas Needs convida a comunidade a participar das compras e também a compartilhar a iniciativa para ampliar o alcance da campanha.
Bazar solidário
- Data: sexta-feira, 27 de novembro;
- Local: Praça Rui Pinto Bandeira, no bairro Aeroporto;
- Produtos: roupas novas e seminovas;
- Preços: de R$ 3 a R$ 15;
- Objetivo: ajudar os animais resgatados pela ONG.
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