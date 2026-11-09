Belutti, da dupla com Marcos, bate Porsche em mureta em Alphaville; cantor passa bem

O cantor Belutti, que forma dupla sertaneja com Marcos, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, bairro de Barueri, na Grande São Paulo. O artista dirigia um Porsche quando perdeu o controle da direção e atingiu a mureta de proteção da Alameda Rio Negro.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o acidente aconteceu enquanto ele voltava para casa. A chuva teria provocado a derrapagem do veículo. Belutti estava acompanhado de um amigo, identificado como Leandro Sibov.

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De acordo com o registro da ocorrência, o passageiro foi encontrado consciente pelas equipes de resgate. Ele apresentava escoriações no rosto e dores na região lombar e foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Albert Einstein.

Belutti conseguiu sair do carro sozinho e recebeu ajuda de amigos. Assim como o acompanhante, o cantor também apresentava escoriações no rosto.

Em comunicado, a assessoria informou que os dois passam bem e que o artista já está em casa, sem complicações. “Agradecemos a preocupação e o carinho de todos”, diz a nota.

Quem é Belutti?

Belutti, cujo nome de nascimento é Bruno Belucci Pereira, nasceu em São Paulo, em 7 de novembro de 1981. Antes de formar a dupla sertaneja, integrou, ainda nos anos 1990, o grupo Comando, projeto musical desenvolvido pela equipe do apresentador Gugu Liberato.

A parceria com Marcos começou em 2007. No ano seguinte, os cantores gravaram o primeiro DVD da dupla. Na vida pessoal, Belutti é casado desde 2014 com a atriz Thaís Pacholek, com quem tem um filho, Luis Miguel, de 10 anos.

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