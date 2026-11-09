Belutti sofreu fraturas na coluna após acidente de carro em Alphaville, diz esposa
Segundo ela, o sertanejo recebeu alta hospitalar e já está em casa, mas sofreu fraturas em algumas vértebras e precisará de cuidados durante a recuperação.
A atriz Thais Pacholek atualizou o estado de saúde do marido, o cantor Bruno Belutti, após o acidente de carro envolvendo o artista na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, na Grande São Paulo. Segundo ela, o sertanejo recebeu alta hospitalar e já está em casa, mas sofreu fraturas em algumas vértebras e precisará de cuidados durante a recuperação.
Em uma publicação nas redes sociais, Thais reforçou que não estava no veículo no momento da colisão. Ela acompanhava o filho em um torneio, enquanto o marido retornava de um evento da Fórmula 1 na companhia de um amigo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Marido está em casa e eu não estava no acidente. Eu estava com meu filho em um torneio e ele estava com um amigo, voltando da Fórmula 1.”
A atriz também relatou como ocorreu a batida. De acordo com ela, o carro deslizou por causa das condições da pista e atingiu uma mureta. Nenhum outro veículo esteve envolvido.
“Por conta das condições da pista, o carro deslizou e bateu em uma mureta. Não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem”, afirmou.
Como foi o acidente de Belutti?
O acidente aconteceu na Alameda Rio Negro, em Barueri, na Grande São Paulo. Belutti dirigia uma Porsche branca quando perdeu o controle da direção e colidiu contra uma mureta. Depois da batida, ele foi socorrido e levado ao Hospital Albert Einstein.
O amigo que estava com o cantor também recebeu atendimento médico e, segundo Thais, permanece no hospital para realizar exames.
Ao falar sobre a recuperação do marido, a atriz revelou que o impacto provocou fraturas na coluna do artista. “Agora é se cuidar, porque ele teve algumas vértebras quebradas. Agora requer cuidado”, declarou.
A assessoria de imprensa do cantor também divulgou um comunicado sobre o ocorrido. Na nota, atribuiu a derrapagem à chuva e às condições da pista, que estava molhada e escorregadia.
“Em razão da chuva e das condições da pista, que estava molhada e escorregadia, o veículo derrapou em uma curva e acabou colidindo”, informou a equipe, que também agradeceu as mensagens de apoio recebidas.
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