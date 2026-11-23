Pessoas com deficiência podem ter direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), benefício que reduz as despesas anuais relacionadas à manutenção de um automóvel. A concessão, porém, depende de critérios definidos pelos estados, já que o tributo é de competência estadual. A legislação estabelece quais condições dão acesso à dispensa do pagamento, quais documentos devem ser apresentados e quais características o veículo precisa atender.

A medida pode contemplar pessoas com deficiência física, visual, intelectual, sensorial ou mental, além de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), conforme as regras de cada unidade da federação. O enquadramento não ocorre automaticamente a partir de um diagnóstico ou laudo médico: é necessário cumprir os requisitos legais e obter o reconhecimento do órgão responsável pela análise do pedido.

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Critérios variam conforme o estado

Como cada estado possui legislação própria para o IPVA, os critérios de concessão não são uniformes em todo o país. Podem existir diferenças quanto aos tipos de deficiência contemplados, ao grau de comprometimento exigido, ao valor máximo do veículo e à possibilidade de o automóvel ser conduzido por um representante legal.

Em São Paulo, por exemplo, a Lei estadual nº 13.296/2008, com alterações posteriores, prevê a isenção para um único veículo de propriedade da pessoa com deficiência ou de seu representante legal. A regra contempla pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental em grau moderado, grave ou gravíssimo, além de pessoas com transtorno do espectro autista nos mesmos níveis de classificação.

A comprovação é feita por avaliação pericial, conforme os procedimentos estabelecidos pelo estado. O objetivo é verificar se a condição apresentada atende aos critérios previstos na legislação. A análise também considera as condições relacionadas ao veículo e à titularidade.

Laudo e documentação fazem parte do processo

Em São Paulo, a solicitação exige laudo pericial emitido pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia (IMESC), com a identificação da pessoa beneficiária. O documento deve comprovar o enquadramento da deficiência ou do transtorno do espectro autista nos graus exigidos pela norma estadual.

O procedimento começa pelo agendamento da avaliação no sistema do IMESC, com acesso por meio da conta Gov.br. Depois da emissão do laudo, o interessado deve formalizar o pedido de isenção no Sistema de Veículos (SIVEI), disponibilizado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Também são solicitados documentos de identificação da pessoa com deficiência e, quando necessário, do representante legal, tutor ou curador. Informações sobre os condutores autorizados podem ser exigidas nos casos em que o beneficiário não dirige o automóvel.

A Secretaria da Fazenda analisa a documentação e decide pela concessão ou pelo indeferimento. Caso o pedido não seja aprovado, há possibilidade de recurso administrativo, conforme as regras do procedimento.

Condições do proprietário e do veículo

A análise não se limita à comprovação da deficiência. Em São Paulo, o proprietário também precisa atender a condições fiscais, como não possuir débitos de IPVA vinculados ao CPF nem inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin Estadual). O veículo deve estar regular quanto às obrigações de registro, licenciamento e impostos anteriores.

Outro aspecto importante é o prazo para apresentar o requerimento. Para veículos novos, o pedido deve ser protocolado em até 30 dias da emissão da nota fiscal para que a isenção possa valer no mesmo exercício. No caso de automóveis usados, a solicitação deve ser feita até o fim do ano para obter o benefício no exercício seguinte. Existem prazos específicos também para veículos adquiridos de pessoas que já possuíam a isenção.

Consulta prévia evita erros no requerimento

Antes de iniciar o processo, o interessado deve consultar o portal da Secretaria da Fazenda do estado onde o veículo está registrado. A página oficial informa os documentos necessários, os critérios de enquadramento, os prazos e os sistemas utilizados para protocolar o pedido. Para quem não se enquadra nas condições de isenção e precisa pagar o IPVA 2027 ES, também é importante acompanhar o calendário e as orientações divulgadas pela Secretaria da Fazenda do Espírito Santo.

A isenção do IPVA representa um benefício fiscal que pode reduzir os custos de propriedade de um veículo para pessoas com deficiência. Como as condições variam entre os estados e exigem comprovação documental, a conferência das regras locais é necessária para identificar o direito e encaminhar corretamente a solicitação.