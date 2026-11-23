Uma fiscalização realizada na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terminou com 237 autuações e 15 pessoas flagradas conduzindo veículos sem habilitação. A ação aconteceu no último sábado (21) e abordou mais de 800 veículos em um dos principais pontos de circulação da cidade.

A blitz fez parte da Operação Cavalo de Aço, conduzida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). A iniciativa concentra esforços na fiscalização de motocicletas e no combate a irregularidades que comprometem a segurança viária.

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Ao todo, os agentes abordaram 828 veículos, sendo 808 motocicletas e 20 automóveis. Durante as verificações, identificaram diferentes infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Motoristas sem CNH podem pagar multa de R$ 880,41

Entre as irregularidades, 15 pessoas foram flagradas dirigindo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PPD) ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

Os agentes também registraram 13 autuações contra proprietários que permitiram ou entregaram veículos a pessoas não habilitadas. Dessa forma, a operação contabilizou 28 infrações relacionadas às regras de habilitação.

De acordo com o artigo 162, inciso I, do CTB, dirigir sem habilitação constitui infração gravíssima. A penalidade prevê multa de R$ 880,41 e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

Os proprietários que permitem a condução por pessoas sem habilitação também estão sujeitos às mesmas penalidades, conforme o artigo 164 do CTB.

Calçados inadequados e problemas com capacetes estão entre as infrações

Além dos casos envolvendo habilitação, a fiscalização identificou outras irregularidades.

Confira os principais registros da operação:

Infração Registros Uso de calçados inadequados 48 Capacete sem viseira ou óculos de proteção 47 Veículos sem licenciamento regular 38 Irregularidades na iluminação e sinalização 20 Condutores sem habilitação 15 Permitir direção a pessoa não habilitada 13 Veículos em mau estado de conservação 12

Seis veículos foram removidos durante a operação

As equipes também realizaram 60 testes de alcoolemia para verificar possíveis casos de condução sob efeito de álcool. Um motorista recusou o teste do etilômetro.

Ao final da fiscalização, os agentes removeram seis veículos ao pátio do Detran|ES devido às irregularidades identificadas.

A Operação Cavalo de Aço tem como objetivo coibir comportamentos de risco, especialmente entre motociclistas, e ampliar a segurança nas vias públicas.