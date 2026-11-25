Bolsonaro segue com quadro estável e sem previsão de alta, diz boletim médico
O ex-presidente foi internado na última sexta-feira, dia 20, e apresentou um quadro de pneumonia broncoaspirativa bilateral, identificada no domingo (22).
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com situação médica estável e sem previsão de alta, informou boletim médico divulgado nesta quarta-feira (25), pelo hospital DF Star.
“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia”, disse o boletim. “Encontra-se estável clinicamente, seguindo tratamento clínico, jejum oral, fisioterapia e antibioticoterapia. Segue sem previsão de alta hospitalar.”Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O ex-presidente foi internado na última sexta-feira, dia 20, e apresentou um quadro de pneumonia broncoaspirativa bilateral, identificada no domingo (22).
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