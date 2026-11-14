Bombeiros encontram pegada durante buscas por homem desaparecido há oito dias no Caparaó

Uma pegada encontrada em uma área de transição entre uma mata e um pasto pode ajudar a orientar as buscas por um homem desaparecido há oito dias no Caparaó. Sivonaldo Ataíde Beloni, de 39 anos, foi visto pela última vez nas proximidades do distrito de Rive, na zona rural de Alegre.

A operação foi realizada na tarde desta sexta-feira (13), após a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) receber informações sobre o possível paradeiro do homem e solicitar apoio ao Corpo de Bombeiros Militar.

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Cinco militares da equipe de buscas da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM), sediada em Guaçuí, participaram da operação. Os trabalhos se concentraram em uma região de mata fechada, com trechos de difícil acesso, onde foi necessário abrir caminhos para permitir o avanço das equipes.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a reconstruir os últimos passos de Sivonaldo. Segundo relatos de moradores, ele teria pedido água a um casal e contado que estava sendo perseguido. Na sequência, entrou em uma área de mata e não foi mais visto.

Para ampliar a área de cobertura, os bombeiros utilizaram um drone e aplicativos de mapeamento. Os recursos auxiliaram na definição dos pontos de busca e no registro dos locais já percorridos.

Durante a varredura, que avançou até uma região rochosa, os militares localizaram uma pegada próxima à divisa entre a vegetação e um pasto vizinho. As buscas, no entanto, ainda não resultaram na localização do homem.

Buscas continuam neste sábado

A operação terá continuidade ao longo deste sábado (14), com novas varreduras na região.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Sivonaldo Ataíde Beloni pode entrar em contato, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.