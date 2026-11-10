BR-101 será totalmente interditada em Iconha nesta quarta-feira (11)

Motoristas que pretendem passar pela BR-101, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (11), devem ficar atentos a uma interdição total programada para a rodovia. O trânsito será bloqueado durante uma hora, das 14h às 15h, no quilômetro 372,8, em Iconha, para a realização de uma operação de desmonte de rochas.

Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o bloqueio será necessário para garantir a segurança dos motoristas, pedestres e trabalhadores durante a detonação controlada de explosivos.

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Nesse período, a passagem de veículos e pedestres ficará totalmente proibida.

Trânsito poderá funcionar em Pare e Siga após bloqueio

Após a detonação, equipes técnicas vão avaliar as condições da pista e realizar a retirada dos materiais. Caso seja necessário, a concessionária poderá implantar o sistema de Pare e Siga até a conclusão da limpeza.

A operação faz parte das obras de duplicação da BR-101 Sul, realizadas entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho que liga Anchieta a Iconha.

De acordo com a Ecovias Capixaba, a previsão é retirar aproximadamente 5,2 mil metros cúbicos de material rochoso. Os trabalhos seguem protocolos técnicos de segurança, com previsão de conclusão das obras até o fim de 2026.

Chuva pode provocar cancelamento da operação

A concessionária informou que o desmonte poderá ser cancelado e reprogramado caso ocorram chuvas ou outras condições meteorológicas desfavoráveis.

A orientação é que os motoristas programem seus deslocamentos, redobrem a atenção ao passar pela região e respeitem a sinalização instalada ao longo da rodovia.