Longe de casa e em meio à floresta amazônica, cinco brigadistas do Parque Nacional do Caparaó enfrentam uma missão de 30 dias no combate a incêndios florestais no Pará. A equipe integra a Operação Pará Oeste e já atua há dez dias na região.

Os brigadistas Guilherme Mandrake, Luiz Antônio, João Querubim, Samuel e Maickel trabalham no setor da Barragem, em Mulata, sob a coordenação do especialista em fogo Murilo Machado, da Reserva Biológica do Córrego do Veado, no Espírito Santo.

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Segundo o relato da equipe, os profissionais combatem incêndios de nível 2, que representam elevado risco ao bioma. As atividades contam com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Até dois dias dentro da floresta

As dificuldades de acesso às áreas atingidas exigem deslocamentos por terra e pelo ar. Em determinadas situações, os brigadistas utilizam helicópteros para chegar aos locais dos incêndios e permanecem até dois dias dentro da floresta.

A equipe também conta com o apoio da chefia do Parque Nacional do Caparaó, sob responsabilidade de Adriana Assunção.

Os profissionais destacam o orgulho de participar da operação e reforçam o compromisso com a proteção dos diferentes biomas brasileiros. A missão tem duração prevista de 30 dias.