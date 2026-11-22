A concessionária BRK informou que realizará uma manutenção na rede de distribuição de água nesta segunda-feira (23), com interrupção temporária do abastecimento em 13 bairros de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o comunicado, serão afetados os bairros Monte Cristo, Coramara, Gilson Carone, Coutinho, Morro Grande, Central Parque, São Joaquim, Novo Parque, Santa Cecília, Duas Barras, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca e Nossa Senhora de Fátima.

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A previsão da empresa é que o abastecimento seja normalizado até as 13h de segunda-feira (23).

A BRK agradeceu a compreensão dos moradores e informou sobre a manutenção por meio de aviso publicado em seus canais de comunicação.

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