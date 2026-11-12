Cachoeiro entra na mira da PF em operação contra segurança clandestina no ES

A Polícia Federal identificou 12 situações de prestação clandestina de serviços de segurança privada durante uma operação realizada nesta quinta-feira (12), no Espírito Santo. A fiscalização ocorreu em estabelecimentos comerciais de Vitória, Cariacica, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.

Batizada de Operação Segurança Legal X, a ação mobilizou 12 policiais federais, que inspecionaram 14 estabelecimentos comerciais. O objetivo foi identificar serviços de segurança privada que funcionavam sem autorização da Polícia Federal.

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As equipes constataram irregularidades em 12 situações fiscalizadas. Diante das infrações, os agentes lavraram 12 autos de encerramento de atividade, além dos documentos de constatação e infração.

Com essa nova operação, o Espírito Santo chegou a 64 atividades clandestinas de segurança privada encerradas em 2026.

PF alerta para riscos da segurança clandestina

A Polícia Federal realiza anualmente a Operação Segurança Legal em diferentes regiões do Brasil. A iniciativa busca combater a atuação de empresas e profissionais que oferecem serviços de segurança privada sem cumprir as exigências legais.

Segundo a corporação, a contratação desses serviços pode colocar pessoas e patrimônios em risco.

Isso ocorre porque profissionais que atuam clandestinamente podem não ter passado por procedimentos obrigatórios, como verificação de antecedentes criminais, formação específica e avaliações de aptidão física e psicológica.

No Brasil, a Polícia Federal responde pela autorização, fiscalização e controle das atividades de segurança privada.

Segurança clandestina pode gerar multas de até R$ 30 mil

As regras para combater a segurança privada irregular também passaram por mudanças em 2026.

A regulamentação do Estatuto da Segurança Privada, estabelecido pela Lei nº 14.967/2024, por meio do Decreto nº 13.012/2026, ampliou as medidas administrativas aplicáveis às atividades clandestinas.

Além de determinar o encerramento dos serviços sem autorização, a legislação prevê a abertura de processos administrativos e a aplicação de multas.

Para pessoas físicas, as penalidades variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil. Já para pessoas jurídicas, os valores vão de R$ 10 mil a R$ 30 mil.

As sanções podem atingir quem organiza, oferece, contrata, presta ou executa serviços de segurança privada sem autorização da Polícia Federal.

A fiscalização realizada nesta quinta-feira integra o trabalho de combate à clandestinidade no setor e reforça a exigência de regularização dos serviços prestados no Espírito Santo.