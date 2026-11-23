O presidente da Câmara Municipal, Alexandre Maitan (União), assumiu interinamente o comando da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (23).

A mudança ocorre pelo fato de que o prefeito Theodorico Ferraço (PP) precisará se afastar por dez dias para tratamento de saúde e o vice-prefeito Júnior Corrêa (PP)está ausente do município, devido ao período de férias.

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Durante esse período, o vereador Coronel Fabrício (PL) assume a presidência da Câmara Municipal.

Segundo Ferraço, a mudança não tem cunho político, mas trata-se de uma medida administrativa e institucional para garantir a continuidade dos serviços públicos.