Cachorro é baleado em Cachoeiro; segundo caso em menos de um mês na cidade
Moradores encontraram um cachorro baleado na manhã desta segunda-feira (16), na localidade de São Simão, na região do IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. Este é o segundo caso semelhante registrado em menos de um mês.
Moradores relataram ao aquinoticias.com que estão preocupados com a repetição de episódios de violência contra animais na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado. O caso foi levado ao conhecimento das autoridades competentes, e um boletim de ocorrência será registrado.
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