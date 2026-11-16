O melhor café arábica do Brasil é capixaba. A produtora Alessandra Dias da Silva, do Sítio Serrinha da Baroa, em Iúna, na região do Caparaó, conquistou o primeiro lugar no Coffee of the Year 2026. O resultado saiu nesta sexta-feira (13), durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O Espírito Santo garantiu seis posições entre os 15 melhores cafés do país. Foram quatro colocações na categoria arábica e duas na canéfora. Além do título nacional, os produtores capixabas conquistaram dois lugares no pódio das respectivas categorias.

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No arábica, Cristiana Souza da Silva Alves, do Sítio do Galho, em Divino de São Lourenço, ficou em terceiro lugar. Já Marciano Tomazini Nalli, do Sítio São José, em Castelo, conquistou a sétima posição. Sérgio Lopes Hybner, do Sítio Mundo Novo, em Dores do Rio Preto, completou a participação capixaba entre os dez melhores, na décima colocação.

Capixabas no pódio do canéfora

Na categoria canéfora, o Espírito Santo conquistou o segundo lugar com o produtor Luis Carlos da Silva Gomes, da Fazenda São Bento, em Santa Teresa, nas Montanhas do Espírito Santo.

Outro representante de Santa Teresa também entrou na lista dos premiados. Antônio Daniel Magdalon Filho, do Sítio Cristal, alcançou o quarto lugar.

O primeiro lugar da categoria ficou com Vani de Souza, do Sítio Santa Catarina, em Apuí, no Amazonas. O estado amazonense também conquistou a terceira posição, com Joelma Pereira Alcantara, do Sítio Nossa Senhora de Fátima.

O resultado reforça a presença do Espírito Santo entre as principais origens de cafés de qualidade do Brasil. Além da conquista no arábica, os capixabas garantiram duas das cinco posições da categoria canéfora.

O Coffee of the Year integra a programação da Semana Internacional do Café e reúne amostras de diferentes regiões produtoras. O concurso avalia a qualidade sensorial dos grãos e dá visibilidade aos cafeicultores no mercado nacional e internacional.

Confira todos os vencedores do Coffee of the Year 2026

Categoria arábica

Alessandra Dias da Silva, Sítio Serrinha da Baroa, Iúna (ES), Caparaó. Thiago Batista da Silva, Fazenda Paraíso, Sabores de Origem, Caparaó (MG), Matas de Minas. Cristiana Souza da Silva Alves, Sítio do Galho, Divino de São Lourenço (ES), Caparaó. Elmiro Alves do Nascimento, Fazenda Santiago, Presidente Olegário (MG), Cerrado Mineiro. Gaspar Antonio Neves da Silva, Fazenda dos Paula, São Sebastião da Vargem Alegre (MG), Matas de Minas. Enos Cortez Emerick, Sítio Cortez, Alto Caparaó (MG), Matas de Minas. Marciano Tomazini Nalli, Sítio São José, Castelo (ES), Montanhas do Espírito Santo. Juliana Aparecida Alvarez de Campos, Sítio Nossa Senhora Aparecida, Caconde (SP), Região Vulcânica. Erivelton Tadeu Dutra, Sítio Quintino Dutra, Manhuaçu (MG), Matas de Minas. Sérgio Lopes Hybner, Sítio Mundo Novo, Dores do Rio Preto (ES), Caparaó.

Categoria canéfora