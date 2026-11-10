Caixa libera pagamento de prêmios de loterias por Pix; veja como receber

A Caixa Econômica Federal passou a oferecer uma nova opção para o pagamento de prêmios de loterias realizados por meio de apostas digitais. A partir de agora, os apostadores que acertarem jogos feitos pelo portal ou aplicativo oficial das Loterias Caixa poderão receber os valores diretamente na conta bancária, utilizando o Pix.

A novidade contempla premiações de até R$ 2.428,80 e dispensa a necessidade de comparecer a uma agência bancária ou casa lotérica para solicitar o resgate. O dinheiro será transferido para a conta vinculada à chave Pix informada pelo ganhador durante o procedimento.

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A funcionalidade está disponível exclusivamente para quem registra apostas pelos canais digitais da Caixa. Portanto, quem faz jogos presencialmente nas casas lotéricas continua sujeito às regras tradicionais de recebimento dos prêmios.

Como receber prêmios de loterias da Caixa pelo Pix

O resgate pode ser solicitado diretamente no site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa. Depois de acessar a plataforma, o apostador precisa localizar o jogo premiado e selecionar a opção de recebimento por Pix.

Confira o passo a passo:

Acesse o portal ou aplicativo das Loterias Caixa. Entre na área de apostas da plataforma. Localize o jogo que foi premiado. Selecione a opção “Resgatar Prêmio”. Escolha o Pix como forma de pagamento. Informe a chave Pix para receber o dinheiro.

Após concluir a solicitação, o apostador poderá acompanhar o andamento do pagamento na seção “Minhas Apostas”.

Qual é o valor máximo para receber pelo Pix?

O limite estabelecido pela Caixa para o pagamento de prêmios por Pix é de R$ 2.428,80. A modalidade foi criada para facilitar o recebimento de valores menores, permitindo que os ganhadores tenham acesso ao dinheiro sem precisar se deslocar até uma unidade de atendimento.

No entanto, a mudança não modifica as regras para apostas realizadas presencialmente. Nesse caso, o ganhador deve apresentar o recibo original da aposta premiada e um documento de identificação com CPF em uma agência da Caixa, seguindo os procedimentos estabelecidos pela instituição.

Caixa também muda processamento de apostas com cartão de crédito

Além da novidade envolvendo o recebimento de prêmios, a Caixa atualizou o sistema de processamento dos pagamentos realizados com cartão de crédito nas plataformas digitais.

Desde segunda-feira (9), a Azulzinha passou a processar essas operações, substituindo o Mercado Pago, cuja opção deixou de funcionar nos canais digitais.

A mudança permite que os apostadores utilizem cartões de crédito emitidos pela Caixa ou por outras instituições financeiras, desde que sejam das bandeiras Elo, Visa, Mastercard ou American Express.

Para concluir uma aposta, o usuário deve selecionar o pagamento com cartão de crédito, cadastrar um novo cartão ou escolher um já registrado, conferir as informações, inserir o código de segurança e confirmar a transação.

Como saber se a aposta foi registrada corretamente?

Depois de realizar o pagamento, o apostador deve acessar a área “Minhas Compras” para verificar a situação da operação.

É necessário confirmar se a transação foi aprovada e se o jogo aparece com o status “efetivada”. Essa etapa é importante porque somente depois da confirmação a aposta estará registrada para participar do sorteio.

As mudanças ampliam as possibilidades de pagamento e recebimento nas plataformas digitais das Loterias Caixa. Entretanto, não alteram as regras dos concursos, os critérios de premiação ou as probabilidades de ganhar nas modalidades oferecidas pela instituição.