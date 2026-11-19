Caravana de Natal da Coca-Cola passará pelo Sul do ES em dezembro; veja a rota
Caminhões iluminados passarão por Cachoeiro, Castelo, Marataízes, Bom Jesus do Norte e Apiacá. Ao todo, 19 municípios capixabas estão no roteiro de dezembro.
A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola já tem data para chegar ao Sul do Espírito Santo. Os caminhões iluminados, acompanhados de músicas natalinas e personagens temáticos, vão percorrer municípios da região em dezembro. Entre as cidades confirmadas estão Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Marataízes, Bom Jesus do Norte e Apiacá.
De acordo com o calendário divulgado pela Coca-Cola Andina Brasil, a programação no Espírito Santo acontecerá entre os dias 3 e 23 de dezembro de 2026, contemplando 19 municípios de diferentes regiões do estado. A atração contará com caminhões decorados, iluminação especial e a presença do Papai Noel.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para os moradores do Sul capixaba, a programação começa no dia 17 de dezembro, em Castelo. No dia seguinte, 18 de dezembro, será a vez de Cachoeiro de Itapemirim receber o desfile natalino.
Em 19 de dezembro, a caravana passará por Bom Jesus do Norte e Apiacá. Já no dia 21, os caminhões iluminados estarão em Marataízes, no litoral sul do estado.
Além das cidades do Sul, a Caravana de Natal da Coca-Cola percorrerá municípios da Grande Vitória, Norte, Noroeste e região serrana.
O roteiro estadual começará em Cariacica, no dia 3 de dezembro. Em seguida, os caminhões passarão pela Serra, nos dias 4 e 5, e por Vila Velha, no dia 6.
Mais rotas no Espírito Santo
No interior, a programação inclui Santa Maria de Jetibá, em 7 de dezembro; Colatina, no dia 8; Jaguaré, no dia 9; São Mateus, no dia 10; Rio Bananal, no dia 11; Linhares, no dia 12; e Aracruz, no dia 13.
A capital Vitória receberá a atração no dia 14 de dezembro. O desfile retornará à Serra no dia 15 e seguirá para Ibatiba no dia 16.
Após a passagem pelo Sul do estado, a caravana estará em Domingos Martins e Marechal Floriano no dia 22 de dezembro. O encerramento do roteiro capixaba acontecerá em Vila Velha, no dia 23.
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