Uma colisão entre dois carros terminou com um veículo em chamas na noite desta terça-feira (17), na rodovia RJ-230, em Varre-Sai, no Rio de Janeiro, próximo à divisa com Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O acidente mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Guaçuí, que atravessou a divisa estadual para combater o incêndio. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.

Inicialmente, os militares da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) receberam informações de que a ocorrência havia acontecido na rodovia ES-185, próximo à divisa estadual.

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Entretanto, ao chegarem à região, os bombeiros constataram que o incêndio ocorria em território fluminense, na RJ-230, a aproximadamente quatro quilômetros do posto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), no sentido de Varre-Sai.

Mesmo com a ocorrência fora do território capixaba, os militares seguiram até o local para garantir uma resposta rápida e iniciar o combate às chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a grande quantidade de material combustível exigiu o emprego de técnicas específicas para controlar o incêndio.

Durante a operação, a equipe utilizou Líquido Gerador de Espuma (LGE), produto que auxilia na extinção de incêndios envolvendo materiais inflamáveis.

Apesar da gravidade da situação e dos danos provocados pelo fogo, a ocorrência terminou sem registro de vítimas ou feridos.