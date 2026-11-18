Carro é tomado pelas chamas após colisão em Guaçuí
Equipe do Corpo de Bombeiros de Guaçuí atravessou a divisa com o Rio de Janeiro para combater as chamas após colisão entre dois automóveis.
Uma colisão entre dois carros terminou com um veículo em chamas na noite desta terça-feira (17), na rodovia RJ-230, em Varre-Sai, no Rio de Janeiro, próximo à divisa com Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O acidente mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Guaçuí, que atravessou a divisa estadual para combater o incêndio. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.
Inicialmente, os militares da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) receberam informações de que a ocorrência havia acontecido na rodovia ES-185, próximo à divisa estadual.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Entretanto, ao chegarem à região, os bombeiros constataram que o incêndio ocorria em território fluminense, na RJ-230, a aproximadamente quatro quilômetros do posto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), no sentido de Varre-Sai.
Mesmo com a ocorrência fora do território capixaba, os militares seguiram até o local para garantir uma resposta rápida e iniciar o combate às chamas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a grande quantidade de material combustível exigiu o emprego de técnicas específicas para controlar o incêndio.
Durante a operação, a equipe utilizou Líquido Gerador de Espuma (LGE), produto que auxilia na extinção de incêndios envolvendo materiais inflamáveis.
Apesar da gravidade da situação e dos danos provocados pelo fogo, a ocorrência terminou sem registro de vítimas ou feridos.
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