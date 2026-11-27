Informações sobre uma residência supostamente utilizada para armazenar e comercializar drogas levaram policiais militares do 9º Batalhão a realizar uma ação no bairro São Luís Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A intervenção policial resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente, além da localização de uma arma de fogo, entorpecentes e dinheiro em espécie.

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Durante a ação, os militares apreenderam um revólver calibre .38, dez munições, 68 porções de substância semelhante ao haxixe (PAK), 56 pedras de crack e outras três pedras da mesma droga de maior tamanho.

Os policiais também encontraram uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, dois rádios comunicadores, dois celulares e materiais utilizados para embalar entorpecentes, além de R$ 1.864 em espécie.

O homem, o adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o 9º Batalhão, as operações de combate ao tráfico de drogas continuam em toda a sua área de atuação.