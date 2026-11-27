As fortes chuvas provocaram interdições de rodovias, danos à infraestrutura e alterações nos serviços públicos de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Na comunidade de Saudade, o acumulado de chuva chegou a 185 milímetros, segundo boletim da Defesa Civil Municipal, atualizado às 9h20 desta sexta-feira (27).

As quedas de barreiras comprometeram a circulação de veículos em importantes rodovias que ligam o município a cidades vizinhas. Estradas rurais e vicinais também apresentam bloqueios, além de danos em pontes e bueiros.

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Diante dos estragos, a Prefeitura mantém equipes mobilizadas no atendimento às famílias atingidas e no levantamento dos prejuízos.

Confira a situação das rodovias

ES-379 (Muniz Freire/Iúna): totalmente interditada na localidade de Estreito.

totalmente interditada na localidade de Estreito. ES-379 (Muniz Freire/Castelo): interditada no município de Castelo.

interditada no município de Castelo. ES-484 (Trevo da ES-379/São Pedro): interditada por queda de barreira.

interditada por queda de barreira. ES-181 (Muniz Freire/BR-262 e Muniz Freire/Alegre): tráfego em meia pista.

Aulas e transporte sanitário suspensos

Os impactos das chuvas também afetaram o funcionamento dos serviços públicos nesta sexta-feira. A Prefeitura suspendeu as aulas da rede municipal de ensino. A rede estadual mantém as atividades.

Na área da saúde, o município suspendeu o transporte sanitário e manteve apenas os atendimentos de urgência. A população pode obter informações pelo telefone (28) 99900-7665.

O boletim não informa o prazo para a liberação das rodovias interditadas.