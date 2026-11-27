Chuva chega a 185 mm em Muniz Freire, interdita rodovias e suspende aulas
Município registra quedas de barreiras, danos em pontes e bloqueios de estradas. Prefeitura mantém equipes mobilizadas para atender as famílias.
As fortes chuvas provocaram interdições de rodovias, danos à infraestrutura e alterações nos serviços públicos de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Na comunidade de Saudade, o acumulado de chuva chegou a 185 milímetros, segundo boletim da Defesa Civil Municipal, atualizado às 9h20 desta sexta-feira (27).
As quedas de barreiras comprometeram a circulação de veículos em importantes rodovias que ligam o município a cidades vizinhas. Estradas rurais e vicinais também apresentam bloqueios, além de danos em pontes e bueiros.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Diante dos estragos, a Prefeitura mantém equipes mobilizadas no atendimento às famílias atingidas e no levantamento dos prejuízos.
Confira a situação das rodovias
- ES-379 (Muniz Freire/Iúna): totalmente interditada na localidade de Estreito.
- ES-379 (Muniz Freire/Castelo): interditada no município de Castelo.
- ES-484 (Trevo da ES-379/São Pedro): interditada por queda de barreira.
- ES-181 (Muniz Freire/BR-262 e Muniz Freire/Alegre): tráfego em meia pista.
Aulas e transporte sanitário suspensos
Os impactos das chuvas também afetaram o funcionamento dos serviços públicos nesta sexta-feira. A Prefeitura suspendeu as aulas da rede municipal de ensino. A rede estadual mantém as atividades.
Na área da saúde, o município suspendeu o transporte sanitário e manteve apenas os atendimentos de urgência. A população pode obter informações pelo telefone (28) 99900-7665.
O boletim não informa o prazo para a liberação das rodovias interditadas.
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