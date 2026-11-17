A forte chuva que atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (16), provocou alagamentos em hospitais, lojas e estabelecimentos comerciais, arrastou carros e motos e derrubou muros. O município registrou 70 milímetros de chuva, mais que o dobro dos 30 milímetros previstos.

Segundo João Daroz, da Defesa Civil Municipal, uma das ocorrências mais graves foi a queda do muro de uma escadaria que liga as ruas João Monteiro e Anacleto Ramos, nas proximidades da Escola Anacleto Ramos. Por causa da situação, a unidade suspendeu as aulas na manhã desta terça-feira (17).

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O temporal também provocou a queda de um muro no bairro São Francisco e o afundamento de parte da Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília. No Alto Eucalipto, uma árvore caiu durante a chuva.

Diversos pontos da cidade ficaram alagados. A força da enxurrada arrastou motocicletas e automóveis, enquanto a água invadiu unidades hospitalares e estabelecimentos comerciais.

A Defesa Civil também registrou uma pessoa desalojada na noite de segunda-feira. O morador, no entanto, retornou para casa na manhã desta terça.

Defesa Civil alerta moradores de áreas de risco

Apesar dos transtornos, a Defesa Civil informou que o nível do rio está subindo, mas permanece dentro da normalidade.

O órgão orienta moradores de áreas de risco, especialmente aqueles que vivem próximos a encostas e às margens de rios e córregos, a manterem a atenção diante das condições do tempo.