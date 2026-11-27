As fortes chuvas que atingem Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, provocaram quedas de barreiras, acúmulo de água nas rodovias e bloqueios em estradas rurais. A Defesa Civil Municipal divulgou, às 14h desta sexta-feira (27), um novo boletim com as condições de tráfego e os impactos no município.

Na comunidade de Saudade, o acumulado de chuva chegou a 185 milímetros. As equipes municipais seguem mobilizadas na sede e no interior para monitorar as ocorrências, avaliar os estragos e prestar assistência às famílias atingidas.

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Confira a situação das rodovias em Muniz Freire

Segundo o levantamento da Defesa Civil, os motoristas devem redobrar a atenção ao circular pelas seguintes rodovias estaduais:

ES-379 (sentido Iúna): trânsito em meia pista;

trânsito em meia pista; ES-379 (sentido Castelo): acesso liberado;

acesso liberado; ES-181 (entre Muniz Freire e Alegre): acesso liberado;

acesso liberado; ES-181 (sentido BR-262): acesso liberado;

acesso liberado; ES-484 (trevo da ES-379/São Pedro): acesso liberado, mas com presença de lama e água na pista.

Apesar da liberação do tráfego, a ES-181 apresenta pontos com quedas de barreiras e acúmulo de água. Nas estradas vicinais e rurais, os deslizamentos provocaram bloqueios, além de danos em pontes e bueiros.

Chuvas afetam serviços públicos

A Prefeitura manteve a suspensão das aulas da rede municipal nesta sexta-feira (27), devido às condições das estradas que comprometem o transporte escolar. A previsão é de retorno das atividades na segunda-feira (30). A rede estadual manteve as aulas.

A Secretaria Municipal de Saúde também suspendeu o transporte sanitário, mantendo apenas os atendimentos de urgência. Os pacientes que tiveram viagens canceladas devem buscar orientações pelo telefone (28) 99900-7665.

Chuvas atingem 16 famílias

O levantamento da Assistência Social contabilizou 16 famílias atingidas. Desse total, dez vivem em Vieira Machado, quatro no bairro Santo Antônio Galvão, uma no bairro São Vicente e outra no Centro.

Três famílias ficaram desalojadas no bairro Santo Antônio Galvão. No Centro, uma família ficou desabrigada durante a noite, mas a situação foi normalizada na manhã desta sexta-feira.

A administração municipal também iniciou o levantamento dos prejuízos nas propriedades rurais afetadas pelas chuvas.

A Defesa Civil orienta a população a evitar deslocamentos desnecessários, respeitar as interdições e não atravessar trechos alagados ou com risco de deslizamentos. Em caso de emergência, o atendimento ocorre pelo telefone (28) 99882-9566.