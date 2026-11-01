Como fica o tempo no feriado de Finados no Sudeste?

O fim de semana prolongado será de céu encoberto, com pancadas de chuva em boa parte do Brasil, segundo a Climatempo.

As maiores temperaturas devem ocorrer no Norte, no Nordeste e em áreas do Mato Grosso, variando de 36°C a 40°C.

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Já as mínimas devem ser observadas nas áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinense e em algumas áreas da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, com temperaturas próximas aos 10°C.

Veja a seguir a previsão para cada região, de acordo com a Climatempo:

– Sul: O sábado, 31, será marcado por períodos de sol entre nuvens intercalados com pancadas de chuva, principalmente nas áreas ao norte e leste do Rio Grande do Sul – incluindo a Grande Porto Alegre e a região serrana -, no leste e norte paranaense e no leste e sul de Santa Catarina. No domingo, 1°, a previsão é de sol pela manhã e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Já no feriado, as áreas de chuva podem começar a se formar já pela manhã no centro-oeste do Paraná e de Santa Catarina e se espalham para as outras regiões desses Estados no decorrer da tarde. Pode chover forte.

– Sudeste: A presença de uma área de baixa pressão atmosférica na costa do Sudeste vai facilitar a formação de nuvens carregadas por toda a região durante o sábado. A previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. No domingo e na segunda, após o afastamento dessa área de baixa pressão, os períodos com sol serão maiores pela manhã, mas as pancadas de chuva com raios voltam a ocorrer à tarde e à noite.

– Centro-Oeste: Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal poderão contar com manhãs ensolaradas durante o fim de semana prolongado. Porém, em diferentes áreas esses períodos serão sucedidos pela formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva com raios. “A chuva não deve se prolongar por muitas horas, mas poderá cair com forte intensidade em vários locais, acompanhada por raios e eventualmente por rajadas de vento moderadas a fortes”, diz a Climatempo.

– Nordeste: A região terá sol forte durante todo o fim de semana prolongado. Algumas pancadas de chuva devem ocorrer no interior, em áreas do oeste e sudoeste da Bahia, Maranhão e Piauí. Nos demais locais, a chance de chuva é pequena.

– Norte: No Amazonas, Acre e Rondônia, os dias serão de muitas nuvens, períodos com sol e pancadas de chuva a qualquer hora. Há risco de chuva moderada a forte. A possibilidade de chuva é baixa em Roraima, no Amapá e no extremo norte do Pará. O Tocantins e outras áreas do Pará terão várias horas com sol forte durante o fim de semana prolongado e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite.

Capital paulista

A previsão do tempo para a capital paulista neste sábado, 31, é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo a Climatempo. A temperatura na cidade deve oscilar entre 16°C e 26°C.

No domingo, 1º, a previsão também é de céu encoberto, porém não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima, de 26°C.

Já no feriado de Finados, 2, a chuva deve voltar a aparecer. A previsão é de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem ficar entre 18°C e 26°C.

Estadao Conteudo