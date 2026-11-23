Muitos brasileiros acompanham o noticiário sobre instabilidade econômica e mudanças de regras e se perguntam se um segundo passaporte é uma saída realista. A resposta depende de entender o que o programa entrega e o que exige em troca.

A cidadania por investimento permite obter a nacionalidade de outro país mediante uma contribuição econômica aprovada pelo governo. Não se trata de compra simples. É um processo regulado, com análise de antecedentes e da origem dos recursos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Este guia explica como o processo funciona e quem pode pedir, com informações verificadas em novembro de 2026.

Principais pontos sobre a cidadania por investimento

A cidadania por investimento concede um segundo passaporte em troca de uma contribuição econômica aprovada pelo governo e não se confunde com o golden visa.

A due diligence é rigorosa, e o histórico limpo e a origem lícita dos recursos pesam mais que o valor investido.

O custo total em reais vai além do investimento mínimo e inclui taxas, honorários e efeito do câmbio.

Brasileiros precisam considerar a dupla cidadania, a declaração de bens no exterior e as regras de saída fiscal.

Escolher uma consultoria licenciada e entender os riscos do programa importa tanto quanto escolher o país.

O que é cidadania por investimento e como ela difere do golden visa

O programa concede nacionalidade plena e, com ela, o passaporte do novo país. Em troca, o candidato faz uma doação a fundo público, compra um imóvel aprovado, aplica no mercado financeiro ou abre uma empresa.

O golden visa é outra coisa. Trata-se de residência por investimento, que autoriza a viver no país, mas não entrega passaporte. Portugal e Grécia seguem esse modelo, e a naturalização, quando possível, exige anos de permanência.

Para brasileiros que querem avaliar a cidadania por investimento com acompanhamento individual, os planejadores de residência da Global Residence Index, consultoria sediada em Dublin, orientam cada etapa. A empresa registra 100% de aprovação, um histórico e não uma promessa.

Como funciona o processo, do primeiro contato ao passaporte

Triagem e documentos

Tudo começa com uma triagem prévia, que verifica se o perfil do candidato tem chance real de passar. Em seguida vem a coleta de certidões, extratos e comprovantes, com tradução, apostila e certificação.

Análise do governo e emissão

O governo e instituições independentes conduzem a due diligence, a checagem de antecedentes, vínculos e origem dos recursos. Com a aprovação, o candidato paga o investimento e recebe o certificado de cidadania, base para pedir o passaporte.

O prazo de processamento varia conforme o país e a complexidade do dossiê. Nenhuma consultoria séria o garante, e dossiês incompletos são a causa mais comum de atraso.

Quem pode pedir: requisitos e perfil do candidato

Cada país define suas regras, e elas mudam. Em geral, o requerente principal é adulto, tem ficha criminal limpa e prova de onde veio o dinheiro, pois a origem dos recursos é o ponto mais examinado.

Os programas costumam permitir incluir cônjuge e filhos, e às vezes pais dependentes, desde que comprovado o vínculo. Cada dependente passa por checagem própria.

Entre os motivos comuns de recusa estão antecedentes criminais, patrimônio sem comprovação, documentos inconsistentes e suspeita de lavagem de dinheiro. Antes de qualquer contratação, confirme os requisitos vigentes com a autoridade do país e com um profissional habilitado.

Programas ativos em 2026: Caribe, Turquia e o que mudou na Europa

Em novembro de 2026, os cinco países do Caribe Oriental seguem ativos: Antígua e Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lúcia e São Cristóvão e Nevis.

Em 2024, eles acordaram um piso regional de aproximadamente US$ 200 mil e medidas comuns de diligência. A Turquia também opera, com rota imobiliária a partir de US$ 400 mil.

A Europa mudou. A Corte de Justiça da União Europeia decidiu, em 29 de abril de 2025, que o modelo maltês era incompatível com o direito do bloco. Malta retirou o programa padronizado. Chipre (2020) e Montenegro (2022) também são programas encerrados.

Circula a informação de que São Cristóvão e Nevis teria exigência geral de 30 dias de residência física. As fontes indicam que a medida foi apenas proposta. Para acompanhar essa mudança, consulte veículos especializados como IMIDaily.com.

Quanto custa de verdade: valor total em reais e comparação com outras vias

O investimento mínimo publicado é só o ponto de partida. Valores como US$ 200 mil em Dominica ou US$ 250 mil em São Cristóvão e Nevis não representam o custo final. Somam-se ainda:

taxas governamentais e de due diligence, que em São Cristóvão e Nevis chegam a US$ 10 mil para o principal e US$ 7,5 mil por dependente maior de 16 anos;

honorários de consultoria e de advogados;

traduções, apostilas, exames e passaportes;

custos bancários e efeito do câmbio.

O câmbio pesa porque o desembolso é em dólares e o orçamento do brasileiro é em reais. Convém planejar o total em reais com margem de segurança.

A naturalização tradicional troca dinheiro por tempo, pois exige anos de permanência. Já a cidadania por descendência italiana segue regras dos consulados da Itália e depende da prova de linhagem, não de aporte financeiro. Quem tem esse direito deve verificá-lo primeiro.

Doação ou imóvel: qual opção devolve mais retorno

A doação é uma contribuição a fundo público e não retorna ao investidor. Em compensação, não exige gerir nem revender bem algum.

O imóvel aprovado pode ser revendido, mas só após o prazo obrigatório. São três anos em Dominica (cinco se o comprador for outro candidato), cinco em Granada, sete em empreendimento aprovado em São Cristóvão e Nevis e três na Turquia.

A revenda traz custos de transação e liquidez limitada, e **não há garantia de valorização**. A doação faz mais sentido para quem prioriza simplicidade. O imóvel serve a quem aceita imobilizar capital e assumir risco de mercado.

Dupla cidadania para brasileiros: o que a lei permite e quando se perde a nacionalidade

Muitos brasileiros temem perder a nacionalidade ao pedir um segundo passaporte. A Constituição prevê hipóteses de perda, e a aquisição voluntária de outra nacionalidade é um ponto de atenção.

Há exceções, como o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Como a cidadania por investimento costuma ser adquirida por escolha, ela exige análise específica do caso.

Um segundo passaporte funciona como plano B e amplia a mobilidade global, mas só compensa se a nacionalidade brasileira ficar protegida. Antes de protocolar o pedido, consulte um advogado especialista em direito da nacionalidade.

Impostos e obrigações no Brasil: declaração de bens, ganho de capital e saída fiscal

Um segundo passaporte não encerra as obrigações no Brasil. Quem mantém residência fiscal aqui segue declarando renda e patrimônio, inclusive bens no exterior, à Receita Federal e, conforme os valores, ao Banco Central.

A venda de um imóvel adquirido no programa pode gerar ganho de capital, isto é, a diferença tributável entre compra e venda. A saída fiscal definitiva também segue regras formais.

Limites e prazos mudam. Por isso, o planejamento tributário deve ficar com contador ou advogado tributarista habilitado.

Riscos e estabilidade: revogação do passaporte e perda de acesso sem visto

Passaporte não é blindagem. Em Vanuatu, a União Europeia impôs restrições relevantes ao acesso sem visto, o que reduziu a utilidade prática do documento.

Para avaliar a solidez de um programa, observe a qualidade da due diligence, a adesão às regras comuns do Caribe e o histórico de acesso sem visto à área Schengen. Nenhuma consultoria pode garantir esse acesso.

Como escolher uma consultoria confiável e evitar golpes

Prefira consultorias licenciadas, com relacionamento direto com os órgãos governamentais. A Global Residence Index, sediada em Dublin, trabalha assim, em seis etapas, da triagem prévia ao suporte pós-aprovação.

Seu histórico de 100% de aprovação é um registro da empresa, não uma promessa de resultado. Prefira também contratos com pagamento condicionado a cada fase do processo.

Desconfie de aprovação garantida, prazos fixos e descontos abaixo do piso regional. Antes de decidir, consulte um advogado e um contador sobre o seu caso.