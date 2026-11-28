Nove apostas do Espírito Santo acertaram 14 dezenas no concurso 3840 da Lotofácil, que ocorreu na noite desta sexta-feira (27). Os sortudos são de cinco municípios capixabas e conquistaram prêmios individuais de até R$ 6.777,66.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Juntas, as apostas premiadas no Espírito Santo somam R$ 27.110,64.

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Confira os números sorteados na Lotofácil 3840: 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 23 – 25.

Uma aposta de Vitória garantiu o maior prêmio entre os capixabas. O jogador registrou 17 dezenas pelos canais eletrônicos e faturou R$ 6.777,66. Em Vila Velha, uma aposta com 16 números conquistou R$ 4.518,44.

Confira as cidades do ES com apostas premiadas

Município Apostas premiadas Total em prêmios Marilândia 1 R$ 2.259,22 Santa Maria de Jetibá 1 R$ 2.259,22 Serra 2 R$ 4.518,44 Vila Velha 3 R$ 9.036,88 Vitória 2 R$ 9.036,88 Total 9 R$ 27.110,64

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para domingo (29), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A modalidade também acumula R$ 28.201.478,20 para o sorteio especial da Independência.

Para participar, os interessados devem escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A loteria distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.