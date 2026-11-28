Concurso da Lotofácil premia 9 apostas do Espírito Santo
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Nove apostas do Espírito Santo acertaram 14 dezenas no concurso 3840 da Lotofácil, que ocorreu na noite desta sexta-feira (27). Os sortudos são de cinco municípios capixabas e conquistaram prêmios individuais de até R$ 6.777,66.
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Juntas, as apostas premiadas no Espírito Santo somam R$ 27.110,64.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Confira os números sorteados na Lotofácil 3840: 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 23 – 25.
Uma aposta de Vitória garantiu o maior prêmio entre os capixabas. O jogador registrou 17 dezenas pelos canais eletrônicos e faturou R$ 6.777,66. Em Vila Velha, uma aposta com 16 números conquistou R$ 4.518,44.
Confira as cidades do ES com apostas premiadas
|Município
|Apostas premiadas
|Total em prêmios
|Marilândia
|1
|R$ 2.259,22
|Santa Maria de Jetibá
|1
|R$ 2.259,22
|Serra
|2
|R$ 4.518,44
|Vila Velha
|3
|R$ 9.036,88
|Vitória
|2
|R$ 9.036,88
|Total
|9
|R$ 27.110,64
Próximo sorteio da Lotofácil
O próximo concurso da Lotofácil está previsto para domingo (29), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A modalidade também acumula R$ 28.201.478,20 para o sorteio especial da Independência.
Para participar, os interessados devem escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A loteria distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
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