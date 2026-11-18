O corpo do idoso Antônio Vinalle, conhecido como Antônio Bicó, que estava desaparecido desde segunda-feira (16), durante um forte temporal, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (18), na localidade de Palestrina, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Familiares localizaram a vítima nas proximidades de onde seus pertences haviam sido encontrados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), uma equipe foi acionada após a localização do corpo para providenciar a remoção. A Polícia Científica também foi chamada para atender à ocorrência, que permanecia em andamento.

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Idoso desapareceu durante forte temporal

Antônio desapareceu na tarde de segunda-feira (16), quando uma forte tempestade atingiu a região de Mimoso do Sul. Segundo informações repassadas aos bombeiros, o filho da vítima relatou que o pai havia saído de casa por volta das 17h para visitar um conhecido.

O desaparecimento aconteceu quando o idoso retornava para casa. Com o início da chuva intensa, ele teria apressado o caminho, mas não chegou ao destino.

Preocupado com a demora, um familiar decidiu refazer o trajeto percorrido por Antônio. Durante as buscas, encontrou uma gaiola, um facão e um chinelo de dedo que pertenciam ao idoso, próximos a uma ponte que estava inundada.

Ponte interditada dificultou trabalho dos bombeiros

Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para realizar buscas na região. No entanto, os militares enfrentaram dificuldades para acessar o ponto onde Antônio poderia ter desaparecido.

A ponte inundada estava interditada, impedindo a passagem inicial da equipe. Diante da situação, os bombeiros precisaram realizar um desvio e procurar uma rota alternativa para continuar os trabalhos.

Na manhã desta quarta-feira (18), familiares encontraram o corpo próximo à área onde os objetos pessoais haviam sido localizados anteriormente.

A Polícia Científica foi acionada, e as circunstâncias da morte deverão ser apuradas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa do óbito.