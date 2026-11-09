Corpo é encontrado em Iúna; polícia apura identidade da vítima

Um corpo do sexo masculino foi encontrado na tarde desta segunda-feira (9), na região de Guanabara, em Iúna, no Caparaó capixaba. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia, enquanto informações repassadas por populares levantaram a possibilidade de a vítima ser um idoso que estava desaparecido.

Segundo a Polícia Científica, o chamado para atender à ocorrência de encontro de cadáver foi registrado às 13h44. Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante.

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Populares que acompanhavam a ocorrência informaram à polícia que o corpo poderia pertencer a um idoso desaparecido na região. Entretanto, essa suspeita ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

O cadáver passará por necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da morte nem sobre a identidade da vítima.