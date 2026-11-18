Uma criança de apenas cinco anos morreu após ser atingida por um caminhão enquanto brincava no quintal de casa, na tarde da última terça-feira (17), em Cariacica, na Grande Vitória.

De acordo com as informações, o motorista tentava subir um morro quando perdeu o controle do caminhão, que acabou descendo de ré. Durante a descida, o veículo tombou e atingiu o muro da residência. No momento do acidente, a criança brincava com o irmão, de 9 anos.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do caminhão deixou o local do acidente. Momentos depois, ele se apresentou na 3ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar, localizada no bairro Flexal I, também em Cariacica. À polícia, ele afirmou que temia pela própria segurança devido a possíveis represálias dos moradores.

O veículo pertence a uma empresa prestadora de serviços terceirizados e transportava água no momento do acidente.

Segundo um representante da empresa, o caminhão tem capacidade para transportar até 3 mil litros e seguia para atender uma rede de abastecimento quando ocorreu o tombamento.

As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis.

VÍDEO: Redes Sociais

Com informações do G1.

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