Criança de 5 anos morre após ser atingida por caminhão no quintal de casa em cidade do ES
Menino brincava com o irmão de 9 anos quando um caminhão carregado com água desceu uma ladeira de ré, tombou e atingiu o muro da residência, em Cariacica.
Uma criança de apenas cinco anos morreu após ser atingida por um caminhão enquanto brincava no quintal de casa, na tarde da última terça-feira (17), em Cariacica, na Grande Vitória.
De acordo com as informações, o motorista tentava subir um morro quando perdeu o controle do caminhão, que acabou descendo de ré. Durante a descida, o veículo tombou e atingiu o muro da residência. No momento do acidente, a criança brincava com o irmão, de 9 anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O motorista do caminhão deixou o local do acidente. Momentos depois, ele se apresentou na 3ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar, localizada no bairro Flexal I, também em Cariacica. À polícia, ele afirmou que temia pela própria segurança devido a possíveis represálias dos moradores.
O veículo pertence a uma empresa prestadora de serviços terceirizados e transportava água no momento do acidente.
Segundo um representante da empresa, o caminhão tem capacidade para transportar até 3 mil litros e seguia para atender uma rede de abastecimento quando ocorreu o tombamento.
As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis.
Com informações do G1.
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