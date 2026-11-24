Informações de localização há muito tempo deixaram de ser recurso restrito a mapas Cartografia e Geodesia. Logística, telecomunicações, mobilidade, agricultura, planejamento urbano, seguros e serviços digitais utilizam dados espaciais para decidir onde operar, como distribuir recursos e quais padrões de imagens existem são reconhecidas no território, como: plantações, desmatamento etc. Já é consenso que os SGBD são onde devem se armazenar informações geográficas. Nesses bancos existem estruturas capazes de representar e consultar relações espaciais com eficiência.

É nesse ponto que a formação de Ricardo José Leal dos Santos em Geomática se encontra com a área que marcou a maior parte de sua carreira: bancos de dados. Engenheiro eletrônico, pós-graduado em Análise de Sistemas e mestre em Engenharia da Computação com concentração em Geomática, Ricardo acumulou mais de quatro décadas em tecnologia, com experiência em sistemas de grande porte, administração de bancos, Business Intelligence, desenvolvimento e atividades acadêmicas.

A Geomática é uma ciência muito ampla que tenta concentrar várias subáreas nas quais a posição relativa ao planeta Terra é importante. Entre essas subáreas estão os SIGs (Sistemas de Informações Geográficas), que podem ser armazenados nos bancos de dados convencionais e integrados com os dados descritivos. É nesse ponto que posso dar minha melhor contribuição”, afirma Ricardo Leal.

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Um banco convencional pode localizar rapidamente um registro por identificador ou valor indexado. Entretanto, quando este banco tem informações espaciais ele pode também responder perguntas diferentes: quais objetos estão dentro de uma área, quais pontos são mais próximos, que regiões se intersectam ou quais ativos estão distribuídos ao redor de determinado local. E da mesma forma existem indexações diferentes para atender rapidamente estas perguntas.

A documentação do PostgreSQL 18 mostra essa diversidade ao listar métodos de índice como B-tree, Hash, GiST, SP-GiST, GIN e BRIN. O próprio projeto PostgreSQL explica que estruturas como GiST permitem implementar esquemas de indexação apropriados a tipos e operações específicos, enquanto B-tree permanece indicada para grande variedade de dados escalares. O princípio é simples: a estrutura de acesso precisa ser compatível com a natureza da informação e da consulta.

O usuário vê o mapa pronto e, muitas vezes, não imagina o que existe por trás. Para chegar àquela resposta, o sistema precisa saber como representar o objeto, qual referência espacial está sendo usada, qual a forma da Terra que está sendo considerada ,isto é, qual o geoide, depois qual a projeção que transforma a representação de 3D em 2D, Mercator, por exemplo, e que tipo de precisão ou modelo está sendo representado, por exemplo, ponto, linha ou polígono. E, finalmente, qual o índice espacial mais adequado.”, diz Ricardo Leal.

A discussão também se conecta ao crescimento mais amplo do setor. A Brasscom projeta até R$ 2 trilhões em investimentos tecnológicos no Brasil entre 2026 e 2029. Nuvem e inteligência artificial concentram as maiores parcelas previstas, mas big data & analytics também aparece entre as frentes de investimento. Quanto mais aplicações utilizam localização como variável analítica, maior é a pressão sobre armazenamento, processamento e qualidade.

Na trajetória de Ricardo, essa relação entre prática e academia é recorrente. Além da experiência profissional com bancos de dados e BI, ele atuou no ensino superior e participou ao longo dos anos de ambientes técnicos e científicos ligados a bancos de dados

A Geomática, ampliaou sua visão respondendo uma pergunta que já estava no centro de sua atuação: como organizar tratar a informação de forma integral para que possa ser recuperada e analisada de forma eficiente.

Dados espaciais também expõem problemas de qualidade que podem passar despercebidos. Coordenadas incorretas, sistemas de referência incompatíveis ou geocodificação imprecisa podem produzir visualizações convincentes e conclusões erradas. Por isso, a confiabilidade depende tanto da capacidade de armazenar quanto da capacidade de interpretar o que foi armazenado.

Em tempos de carros autônomos e redes altamente complexas, ter a precisão da informação espacial pode ser uma questão de vida ou morte. Ou mesmo de quebra de privacidade dos dados. Pois o mesmo GPS que te ajuda a chegar ao seu destino é o mesmo que entrega sua posição para as autoridades, provando um álibi, e você não vai querer que ele seja impreciso nesses momentos.”, afirma Ricardo Leal.

O tema ajuda a mostrar uma característica mais ampla da evolução dos bancos de dados. À medida que aplicações passam a trabalhar com texto, documentos, séries temporais, grafos e geometrias, arquiteturas precisam incorporar estruturas especializadas sem perder fundamentos como integridade, desempenho, recuperação e governança. A especialização muda, mas o problema central continua sendo transformar registros em informação confiável.