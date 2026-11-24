A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) pediu nesta segunda-feira (23), a autorização para visitar na prisão o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O pedido foi feito ao ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. O ex-banqueiro está no Complexo Penitenciário da Papuda desde março deste ano.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Damares confirmou a informação ao público e justificou a atitude. Ela afirma que fez o pedido por ser relatora da Proposta de Fiscalização e Controle (PFS) no Senado Federal n° 1, de 2026, que tramita no Senado e se encontra na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.

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Na proposta apresentada pelo senador Marcio Bittar (PL-AC), ele afirma que o objetivo da PFS é “desvendar todo o processo que levou à maior fraude já vista no SFN e contribuir para a responsabilização de todos os que, independentemente de sua posição, por ação ou omissão, perpetraram ou permitiram esse crime contra os brasileiros”.

A senadora afirma que não pretende fazer uma investigação igual à realizada pela Polícia Federal. “O meu papel é investigar onde os órgãos de controle falharam, que não viram antes o que estava acontecendo”, disse no vídeo.

Damares relatou na postagem que pediu uma audiência com o ministro Edson Fachin, relator do inquérito no STF, na qual pretende explicar que não deve haver conflito com a Polícia Federal ou com a Corte na investigação.

Segundo ela, caso o ministro autorize, também deve levar a comissão e a equipe técnica até o presídio onde Daniel Vorcaro está. Depois, quer que ele fale publicamente.

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