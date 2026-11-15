De escritor de cartas a pai de 12 filhos: conheça o cachoeirense que completa 100 anos neste domingo

Antes da facilidade das mensagens pelo celular, João Bento ajudava moradores a manter contato com parentes distantes por meio de cartas escritas à mão. Conhecido carinhosamente como Tio Jão, o morador do distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, completa 100 anos neste domingo (15), com uma trajetória marcada pela solidariedade, pela fé e pelo amor à família.

Nascido em 15 de novembro de 1926, João construiu sua história com trabalho e dedicação. Pai de 12 filhos, enfrentou dificuldades para garantir o sustento e a educação da família. Mesmo com poucas oportunidades de estudo, tornou-se uma referência de sabedoria e generosidade para as pessoas ao seu redor.



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O homem que escrevia cartas e aproximava famílias



Uma das lembranças mais marcantes de sua trajetória vem da comunidade de Valão de Areia, onde João Bento ajudava moradores que não sabiam ler ou escrever.

Na época, por dominar a leitura e a escrita, ele se tornou uma pessoa procurada por quem precisava enviar notícias a parentes que moravam longe.

Além de escrever correspondências, Tio Jão também lia as cartas recebidas e ajudou a alfabetizar moradores. O trabalho aproximava famílias e mantinha os vínculos afetivos, mesmo diante da distância.



Fé e participação na comunidade



A religiosidade também ocupa um lugar importante na história do centenário. Durante muitos anos, João Bento participou ativamente da Liga Católica, do Círculo Bíblico, do Grupo de Oração e do Terço dos Homens.

Sua presença nas atividades religiosas e nos acontecimentos do distrito de Itaoca conquistou o carinho dos moradores, que passaram a chamá-lo de Tio Jão.

Conhecido pela disposição para trabalhar e ajudar o próximo, ele construiu amizades e deixou lembranças entre diferentes gerações da comunidade.



Família reúne quatro gerações



Aos 100 anos, João Bento comemora a vida cercado por uma família numerosa. Sua descendência reúne 12 filhos, 27 netos, 39 bisnetos e três tataranetos, totalizando 81 descendentes distribuídos por quatro gerações.

Atualmente, devido à idade avançada, os filhos preferem que ele permaneça mais reservado, em casa, onde recebe cuidados e atenção da família.

Isso não significa, porém, que as visitas tenham acabado. Tio Jão continua recebendo amigos para conversar, relembrar histórias e compartilhar momentos de alegria.



Comemoração dos 100 anos



A celebração do centenário será reservada a familiares e alguns amigos próximos.

Segundo a família, João Bento chega aos 100 anos com saúde e cercado de carinho. A expectativa é que a data seja marcada por conversas, orações e momentos especiais ao lado das pessoas que fazem parte de sua história.

Mais do que a passagem de um século, o aniversário representa a continuidade de um legado construído com trabalho, fé e solidariedade, que permanece vivo nas gerações da família e nas lembranças dos moradores de Itaoca.