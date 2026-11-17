O novo alerta de chuva de até 100 milímetros informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aumentou a preocupação com o nível do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Defesa Civil Municipal mantém o monitoramento do rio e acompanha as condições meteorológicas, principalmente nas regiões onde há maior risco de ocorrências.

Em entrevista, o secretário municipal de Trânsito e Segurança e coordenador da Defesa Civil, Daroz, informou que o nível do rio estava em 1,40 metro no momento da medição mencionada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Segundo ele, o órgão acompanha a evolução do volume de água e considera também as chuvas registradas nas cabeceiras do Rio Itapemirim. Isso porque a água que chega dessas regiões pode provocar alterações no nível do rio em Cachoeiro.

Defesa Civil aponta áreas de atenção

Entre os pontos que exigem atenção inicial, Daroz destacou Pacotuba e Coronel Borges. O coordenador explicou que o monitoramento considera a possibilidade de elevação do rio, especialmente diante da previsão de novas chuvas.

A preocupação ocorre após o temporal que atingiu Cachoeiro na noite de segunda-feira (16). O município registrou cerca de 70 milímetros de chuva, volume que provocou alagamentos em residências, estabelecimentos comerciais e diferentes vias da cidade.

Com a possibilidade de novas precipitações, a Defesa Civil segue acompanhando as condições do município para identificar situações de risco.

Moradores devem ficar atentos aos riscos

Além do monitoramento do Rio Itapemirim, Daroz reforçou a necessidade de atenção da população às condições dos locais onde vivem.

O coordenador orientou os moradores a observarem situações que possam representar perigo, como árvores, pedras e muros com risco de queda.

A recomendação é deixar áreas ameaçadas quando houver sinais de perigo, principalmente em locais sujeitos a alagamentos, deslizamentos ou outros impactos provocados pelas chuvas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O nível de 1,40 metro citado pelo coordenador corresponde à medição informada durante a entrevista e não representa, necessariamente, a condição atual do Rio Itapemirim.

Leia também: