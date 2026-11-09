É possível pagar para não chover? Conheça o mistério do Cacique Cobra Coral

Imagine organizar um casamento, festival ou grande evento ao ar livre e contratar um serviço que promete impedir a chuva. Essa é a proposta da Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), organização brasileira conhecida por afirmar que consegue influenciar as condições do tempo por meio de práticas espirituais.

A entidade ganhou notoriedade por suas participações em eventos como o Rock in Rio e por estabelecer parcerias com órgãos públicos. Apesar das alegações, não existe comprovação científica de que seus rituais consigam provocar, impedir ou deslocar chuvas.

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A fundação é dirigida pela médium Adelaide Scritori, que afirma incorporar o espírito conhecido como Cacique Cobra Coral. Segundo a organização, essa entidade espiritual teria a capacidade de interferir em fenômenos meteorológicos.

Como o Cacique Cobra Coral faz para não chover?

De acordo com a fundação, o trabalho combina análises meteorológicas, informações de satélites e procedimentos espirituais.

A organização afirma que consegue redirecionar chuvas previstas para determinada região, deslocando as precipitações para áreas próximas que necessitam de água.

A atuação seria planejada conforme a localização e a data do evento. A fundação também declara desenvolver trabalhos para aumentar as chuvas em regiões afetadas pela seca.

Entretanto, essas afirmações representam crenças e alegações da própria instituição. Não existem evidências científicas confiáveis de que intervenções espirituais possam alterar a circulação atmosférica ou controlar tempestades. FCCC+1

É preciso pagar para o Cacique Cobra Coral afastar a chuva?

A resposta depende do tipo de atendimento solicitado.

A fundação informa que mantém acordos com órgãos públicos sem cobrança direta pelos serviços. Nessas parcerias, podem existir contrapartidas relacionadas a ações ambientais.

Já para eventos particulares, como festivais e cerimônias, a entidade realiza acordos financeiros. Os valores atuais não são divulgados publicamente.

Em seu site oficial, a fundação também solicita doações para financiar atividades de monitoramento e operações.

Quanto custa contratar o serviço?

Um dos casos mais conhecidos envolve o Rock in Rio. Segundo relatos publicados sobre a história do festival, a organização teria contratado a fundação em 2001 para tentar evitar chuvas durante os shows.

Uma versão da negociação, reproduzida no livro Rock in Rio: a história, aponta honorários de US$ 10 mil. Entretanto, outra biografia do empresário Roberto Medina menciona R$ 10 mil, mostrando divergência sobre o valor histórico.

Atualmente, não existe uma tabela pública de preços para solicitar os serviços da instituição.

Em setembro de 2026, a entidade afirmou ter recebido uma solicitação de uma empresa privada para tentar reduzir a chuva durante uma das noites do Rock in Rio.

A organização declarou que a solicitação não partiu diretamente dos responsáveis pelo festival.

Embora a fundação associe períodos de tempo firme às próprias intervenções, não há comprovação de que seus procedimentos tenham provocado essas mudanças meteorológicas.

O que diz a ciência sobre controlar a chuva?

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) reconhece que existem técnicas de modificação artificial do tempo, como a semeadura de nuvens, que podem influenciar a formação de precipitações em condições específicas.

No entanto, a entidade esclarece que não existem métodos capazes de eliminar grandes tempestades ou controlar sistemas meteorológicos inteiros.

No caso da Fundação Cacique Cobra Coral, não há estudos científicos que comprovem a eficácia dos procedimentos espirituais anunciados pela organização. World Meteorological Organization+1

Fundação mantém acordos com o poder público

Em agosto de 2026, a Prefeitura do Rio de Janeiro firmou um acordo de cooperação com a Fundação Cacique Cobra Coral, com validade de 25 anos.

O documento prevê assistência meteorológica e intercâmbio de informações, sem repasse direto de recursos públicos à instituição.

A entidade também mantém atividades voltadas a empresas privadas e organizadores de eventos que procuram alternativas para reduzir os impactos das chuvas. Folha de S.Paulo

Apesar da popularidade do Cacique Cobra Coral, especialistas ressaltam que a prevenção de transtornos provocados por temporais deve considerar previsões meteorológicas, estruturas adequadas e planos de emergência.