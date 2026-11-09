É possível pagar para não chover? Conheça o mistério do Cacique Cobra Coral
Fundação afirma utilizar práticas espirituais e monitoramento meteorológico para influenciar as chuvas. Entidade já atuou em grandes eventos, mas não há comprovação científica de seus resultados.
Imagine organizar um casamento, festival ou grande evento ao ar livre e contratar um serviço que promete impedir a chuva. Essa é a proposta da Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), organização brasileira conhecida por afirmar que consegue influenciar as condições do tempo por meio de práticas espirituais.
A entidade ganhou notoriedade por suas participações em eventos como o Rock in Rio e por estabelecer parcerias com órgãos públicos. Apesar das alegações, não existe comprovação científica de que seus rituais consigam provocar, impedir ou deslocar chuvas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A fundação é dirigida pela médium Adelaide Scritori, que afirma incorporar o espírito conhecido como Cacique Cobra Coral. Segundo a organização, essa entidade espiritual teria a capacidade de interferir em fenômenos meteorológicos.
Como o Cacique Cobra Coral faz para não chover?
De acordo com a fundação, o trabalho combina análises meteorológicas, informações de satélites e procedimentos espirituais.
A organização afirma que consegue redirecionar chuvas previstas para determinada região, deslocando as precipitações para áreas próximas que necessitam de água.
A atuação seria planejada conforme a localização e a data do evento. A fundação também declara desenvolver trabalhos para aumentar as chuvas em regiões afetadas pela seca.
Entretanto, essas afirmações representam crenças e alegações da própria instituição. Não existem evidências científicas confiáveis de que intervenções espirituais possam alterar a circulação atmosférica ou controlar tempestades. FCCC+1
É preciso pagar para o Cacique Cobra Coral afastar a chuva?
A resposta depende do tipo de atendimento solicitado.
A fundação informa que mantém acordos com órgãos públicos sem cobrança direta pelos serviços. Nessas parcerias, podem existir contrapartidas relacionadas a ações ambientais.
Já para eventos particulares, como festivais e cerimônias, a entidade realiza acordos financeiros. Os valores atuais não são divulgados publicamente.
Em seu site oficial, a fundação também solicita doações para financiar atividades de monitoramento e operações.
Quanto custa contratar o serviço?
Um dos casos mais conhecidos envolve o Rock in Rio. Segundo relatos publicados sobre a história do festival, a organização teria contratado a fundação em 2001 para tentar evitar chuvas durante os shows.
Uma versão da negociação, reproduzida no livro Rock in Rio: a história, aponta honorários de US$ 10 mil. Entretanto, outra biografia do empresário Roberto Medina menciona R$ 10 mil, mostrando divergência sobre o valor histórico.
Atualmente, não existe uma tabela pública de preços para solicitar os serviços da instituição.
Em setembro de 2026, a entidade afirmou ter recebido uma solicitação de uma empresa privada para tentar reduzir a chuva durante uma das noites do Rock in Rio.
A organização declarou que a solicitação não partiu diretamente dos responsáveis pelo festival.
Embora a fundação associe períodos de tempo firme às próprias intervenções, não há comprovação de que seus procedimentos tenham provocado essas mudanças meteorológicas.
O que diz a ciência sobre controlar a chuva?
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) reconhece que existem técnicas de modificação artificial do tempo, como a semeadura de nuvens, que podem influenciar a formação de precipitações em condições específicas.
No entanto, a entidade esclarece que não existem métodos capazes de eliminar grandes tempestades ou controlar sistemas meteorológicos inteiros.
No caso da Fundação Cacique Cobra Coral, não há estudos científicos que comprovem a eficácia dos procedimentos espirituais anunciados pela organização. World Meteorological Organization+1
Fundação mantém acordos com o poder público
Em agosto de 2026, a Prefeitura do Rio de Janeiro firmou um acordo de cooperação com a Fundação Cacique Cobra Coral, com validade de 25 anos.
O documento prevê assistência meteorológica e intercâmbio de informações, sem repasse direto de recursos públicos à instituição.
A entidade também mantém atividades voltadas a empresas privadas e organizadores de eventos que procuram alternativas para reduzir os impactos das chuvas. Folha de S.Paulo
Apesar da popularidade do Cacique Cobra Coral, especialistas ressaltam que a prevenção de transtornos provocados por temporais deve considerar previsões meteorológicas, estruturas adequadas e planos de emergência.
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