Eclipse solar histórico deixará a Terra na escuridão por longo tempo

Um fenômeno astronômico previsto para 2027 promete entrar para a história como o eclipse solar total mais longo do século 21. Durante alguns minutos, a Lua ficará posicionada entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar em determinadas regiões do planeta e transformando o dia em uma espécie de noite temporária.

O espetáculo está previsto para 2 de agosto de 2027 e poderá proporcionar até 6 minutos e 23 segundos de escuridão total em seu ponto de maior duração. O fenômeno desperta o interesse de astrônomos, pesquisadores e observadores do céu por causa de sua duração excepcional e da extensão da faixa terrestre que poderá acompanhar o eclipse em sua fase total.

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Diferentemente dos eclipses parciais, nos quais apenas uma parte do Sol fica encoberta, o eclipse total acontece quando o disco lunar cobre completamente o solar. Nesse momento, a luminosidade diminui rapidamente, a temperatura pode cair e a atmosfera assume características visuais semelhantes às do entardecer.

Onde o eclipse será total?

A faixa de totalidade atravessará regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Entre os países que terão a oportunidade de acompanhar o Sol completamente encoberto estão:

Europa: Espanha e Gibraltar.

Espanha e Gibraltar. Norte da África: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e Sudão.

Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e Sudão. Oriente Médio: Arábia Saudita e Iêmen.

Arábia Saudita e Iêmen. África Oriental: Somália.

Um dos locais de maior interesse para os observadores será o Egito. Nas proximidades de Luxor, cidade conhecida por seus monumentos históricos e templos antigos, a fase de escuridão total poderá durar aproximadamente 6 minutos e 20 segundos.

De acordo com informações da NASA, a região de maior duração prevista fica próxima ao território egípcio, onde os cálculos astronômicos apontam pouco mais de 6 minutos e 23 segundos de totalidade. A faixa de sombra da Lua poderá alcançar aproximadamente 258 quilômetros de largura.

É importante destacar que estar em um país onde o eclipse será visível não significa necessariamente acompanhar a escuridão completa. A experiência depende da localização do observador: somente quem estiver dentro da faixa de totalidade verá o disco solar completamente encoberto. Nas áreas próximas, o fenômeno será parcial.

Por que a escuridão durará mais tempo?

A duração excepcional do eclipse está relacionada à combinação de fatores astronômicos que favorecem o prolongamento da passagem da sombra lunar sobre a superfície terrestre.

Um dos principais elementos é a distância entre a Lua e a Terra. Quando o satélite natural está próximo do perigeu, ponto de sua órbita em que fica mais perto do planeta, seu tamanho aparente no céu aumenta. Com isso, consegue cobrir o disco solar de maneira mais completa.

Outro fator importante é a distância entre a Terra e o Sol. Quando o planeta está mais distante da estrela, o Sol apresenta um diâmetro aparente ligeiramente menor. Essa diferença facilita a cobertura completa do disco solar pela Lua.

Além disso, a duração da totalidade depende da posição geográfica do observador, da velocidade da sombra lunar e da trajetória percorrida pelo fenômeno. Por isso, algumas cidades terão poucos segundos de escuridão, enquanto outras poderão acompanhar vários minutos de totalidade.

No eclipse de 2027, a combinação dessas condições permitirá uma fase excepcionalmente longa, especialmente em áreas do Egito. O fenômeno será um dos grandes eventos astronômicos do século e terá a maior duração de totalidade em terra desde 2009.

Cuidados para observar o Sol durante o eclipse

Apesar de ser um espetáculo impressionante, o eclipse solar exige cuidados específicos para evitar danos à visão. Olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada pode provocar lesões graves na retina, inclusive perda permanente da visão.

A recomendação é utilizar óculos próprios para observação de eclipses solares, com certificação internacional ISO 12312-2. Óculos escuros convencionais, películas, radiografias, vidros fumês e outros materiais improvisados não oferecem proteção suficiente.

A NASA também orienta que equipamentos como câmeras, binóculos e telescópios não sejam utilizados para observar o Sol sem filtros solares específicos instalados na parte frontal dos instrumentos.

Entre os principais cuidados estão:

Utilizar óculos especiais para eclipses solares que atendam à norma ISO 12312-2.

Não olhar diretamente para o Sol durante as fases parciais sem proteção adequada.

Verificar se os óculos apresentam riscos, furos ou danos antes da utilização.

Nunca substituir os equipamentos certificados por óculos escuros convencionais.

Utilizar filtros solares específicos em câmeras, telescópios e binóculos.

Supervisionar crianças durante toda a observação.

Existe uma exceção importante: durante a fase de totalidade, quando a Lua encobre completamente a superfície brilhante do Sol, é possível retirar temporariamente os óculos de proteção. Entretanto, eles devem ser recolocados imediatamente antes de o Sol reaparecer, mesmo que apenas uma pequena parte do disco solar fique visível.

Outra alternativa é acompanhar o fenômeno por meio de métodos indiretos, como a projeção de uma imagem do Sol em uma superfície utilizando um pequeno orifício em um cartão.

Eclipse de 2027 será um dos grandes eventos astronômicos do século

O eclipse solar de 2 de agosto de 2027 deverá atrair observadores de diferentes partes do mundo, especialmente para regiões onde a sombra lunar permanecerá por mais tempo.

Embora seja frequentemente apresentado como o eclipse mais longo do século, existe uma ressalva importante: o fenômeno de 2027 não supera o recorde absoluto do século 21. O eclipse de 22 de julho de 2009 teve aproximadamente 6 minutos e 39 segundos de totalidade.

O evento de 2027, com até 6 minutos e 23 segundos, será um dos mais longos do período e proporcionará a maior duração de totalidade em terra desde 2009, segundo referências astronômicas.

Para os apaixonados por astronomia, a data representa uma oportunidade especial de acompanhar um fenômeno raro, no qual a posição da Lua, da Terra e do Sol produzirá alguns dos minutos mais impressionantes de observação do céu nas próximas décadas.