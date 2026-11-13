Empresário investigado por tráfico se entrega à polícia após operação em Iúna
Investigado de 27 anos estava foragido desde quarta-feira (11) e se apresentou à Polícia Civil em Alegre nesta sexta-feira (13). Justiça havia decretado sua prisão preventiva.
Um açougue localizado na zona rural de Iúna, no Sul do Espírito Santo, pode ter sido utilizado como ponto de apoio ao tráfico de drogas. A suspeita faz parte de uma investigação da Polícia Civil que levou à prisão de um empresário de 27 anos, nesta sexta-feira (13), após dois dias de buscas.
O homem estava foragido desde quarta-feira (11), quando policiais realizaram uma operação em imóveis ligados à investigação. Diante das diligências para localizá-lo, o empresário decidiu se apresentar à 6ª Delegacia Regional de Alegre.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na unidade policial, os agentes confirmaram a validade do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e cumpriram a ordem judicial.
Polícia investiga possível uso de açougue no tráfico
Segundo o delegado William Cabral Júnior, titular da Delegacia de Ibitirama, existem indícios de que o estabelecimento comercial do investigado, situado na comunidade de Santíssima Trindade, na zona rural de Iúna, servia de apoio à comercialização ilegal de entorpecentes.
A investigação apura a possível participação do empresário nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Na quarta-feira (11), equipes das delegacias de Ibitirama e Iúna cumpriram medidas de busca em uma residência e no estabelecimento comercial vinculados ao caso.
Durante a operação, os policiais não encontraram o empresário, que passou a ser considerado foragido.
Empresário se entrega e é encaminhado ao presídio
Após a continuidade das buscas, o investigado compareceu espontaneamente à delegacia de Alegre, na manhã desta sexta-feira (13).
Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva e realizaram os procedimentos legais.
Em seguida, encaminharam o empresário ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Ibitirama conduz as investigações sobre a possível atuação do suspeito no comércio ilegal de drogas na região.
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