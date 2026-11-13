Empresário investigado por tráfico se entrega à polícia após operação em Iúna

Um açougue localizado na zona rural de Iúna, no Sul do Espírito Santo, pode ter sido utilizado como ponto de apoio ao tráfico de drogas. A suspeita faz parte de uma investigação da Polícia Civil que levou à prisão de um empresário de 27 anos, nesta sexta-feira (13), após dois dias de buscas.

O homem estava foragido desde quarta-feira (11), quando policiais realizaram uma operação em imóveis ligados à investigação. Diante das diligências para localizá-lo, o empresário decidiu se apresentar à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

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Na unidade policial, os agentes confirmaram a validade do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e cumpriram a ordem judicial.

Polícia investiga possível uso de açougue no tráfico

Segundo o delegado William Cabral Júnior, titular da Delegacia de Ibitirama, existem indícios de que o estabelecimento comercial do investigado, situado na comunidade de Santíssima Trindade, na zona rural de Iúna, servia de apoio à comercialização ilegal de entorpecentes.

A investigação apura a possível participação do empresário nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na quarta-feira (11), equipes das delegacias de Ibitirama e Iúna cumpriram medidas de busca em uma residência e no estabelecimento comercial vinculados ao caso.

Durante a operação, os policiais não encontraram o empresário, que passou a ser considerado foragido.

Empresário se entrega e é encaminhado ao presídio

Após a continuidade das buscas, o investigado compareceu espontaneamente à delegacia de Alegre, na manhã desta sexta-feira (13).

Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva e realizaram os procedimentos legais.

Em seguida, encaminharam o empresário ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Ibitirama conduz as investigações sobre a possível atuação do suspeito no comércio ilegal de drogas na região.