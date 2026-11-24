Cerca de 500 pessoas estão desalojadas após a enchente que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (24). Segundo a Defesa Civil Municipal, até o momento, não há registro de desabrigados.

O Rio Muqui do Sul, que chegou à marca de 4,58 metros, apresentou uma pequena redução no nível da água. Às 10h45, o monitoramento indicava 4,54 metros, uma queda de apenas quatro centímetros.

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Apesar da redução, a situação ainda exige atenção redobrada, diante da possibilidade de novas chuvas na região Sul do Espírito Santo ao longo desta terça-feira.

O temporal provocou inundações em Santo Antônio do Muqui e alagamentos nos bairros Centro, Serra, Vila da Penha, Alto São Sebastião e na região da Pratinha. Equipes de emergência também realizaram resgates de moradores que ficaram isolados pelas águas.

Na zona rural, deslizamentos de terra comprometeram estradas, pontes e acessos a comunidades.

A Defesa Civil Municipal, com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Estadual, do DER-ES e das equipes da prefeitura, segue mobilizada no atendimento às famílias atingidas e no monitoramento das áreas de risco.f