Está procurando emprego? Sine de Cachoeiro divulga novas oportunidades

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim divulgou novas vagas de emprego para esta quarta-feira (11). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com chances para candidatos com e sem experiência profissional.

Entre os destaques estão as oportunidades para auxiliar de linha de produção, com 30 vagas disponíveis. A função é destinada ao trabalho em frigorífico e exige ensino fundamental completo, mas não requer experiência anterior.

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O painel também apresenta vagas para operador de caixa, mecânico, auxiliar de logística, assistente administrativo, motorista de furgão, cozinheiro e outras funções.

O painel também oferece oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de contabilidade, auxiliar de escrituração fiscal, operador de ponte e polidor de pedras.

Algumas funções não exigem experiência profissional, como agente de portaria, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção e repositor de mercadorias.

Já outras oportunidades exigem experiência comprovada em carteira de trabalho, além da escolaridade correspondente ao cargo.

Os interessados devem consultar os requisitos específicos de cada função no painel do Sine. O documento informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.