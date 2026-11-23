Estudantes podem concorrer a vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.500 no ES
Estudantes que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho podem concorrer a 38 vagas de estágio no Espírito Santo. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) oferece oportunidades em diferentes áreas, com bolsas que chegam a R$ 1.500.
As vagas contemplam estudantes de nível técnico e superior. O instituto distribui as oportunidades entre os municípios de Vitória, Cariacica e Vila Velha, na Grande Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os valores das bolsas variam de R$ 800 a R$ 1.500, conforme a função. Algumas oportunidades também oferecem benefícios adicionais, como vale-alimentação e auxílio-transporte.
Quais áreas têm vagas de estágio?
O IEL-ES disponibiliza oportunidades para estudantes de diferentes cursos e áreas de formação. Entre elas, estão:
Pedagogia;
Administração;
Comunicação Social;
Engenharia de Produção;
Administração Imobiliária;
Psicopedagogia;
Marketing;
Mecânica Industrial.
As oportunidades contemplam diferentes perfis de estudantes, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada vaga.
Como se inscrever nas vagas do IEL-ES?
Os interessados devem acessar o portal de carreiras do IEL-ES para consultar as oportunidades disponíveis, conferir os requisitos e realizar a candidatura. Inscrições pelo IEL-ES: https://carreiras.iel.org.br/ES
Já os candidatos interessados nas vagas de Estagiário Geral da Findes devem realizar a inscrição pela plataforma de recrutamento da instituição. Inscrições para a Findes: https://findes.gupy.io/
Antes de se candidatar, o estudante deve verificar as exigências de formação e as condições específicas de cada oportunidade.
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