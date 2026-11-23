Estudantes que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho podem concorrer a 38 vagas de estágio no Espírito Santo. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) oferece oportunidades em diferentes áreas, com bolsas que chegam a R$ 1.500.

As vagas contemplam estudantes de nível técnico e superior. O instituto distribui as oportunidades entre os municípios de Vitória, Cariacica e Vila Velha, na Grande Vitória.

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Os valores das bolsas variam de R$ 800 a R$ 1.500, conforme a função. Algumas oportunidades também oferecem benefícios adicionais, como vale-alimentação e auxílio-transporte.

Quais áreas têm vagas de estágio?

O IEL-ES disponibiliza oportunidades para estudantes de diferentes cursos e áreas de formação. Entre elas, estão:

Pedagogia;

Administração;

Comunicação Social;

Engenharia de Produção;

Administração Imobiliária;

Psicopedagogia;

Marketing;

Mecânica Industrial.

As oportunidades contemplam diferentes perfis de estudantes, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada vaga.

Como se inscrever nas vagas do IEL-ES?

Os interessados devem acessar o portal de carreiras do IEL-ES para consultar as oportunidades disponíveis, conferir os requisitos e realizar a candidatura. Inscrições pelo IEL-ES: https://carreiras.iel.org.br/ES

Já os candidatos interessados nas vagas de Estagiário Geral da Findes devem realizar a inscrição pela plataforma de recrutamento da instituição. Inscrições para a Findes: https://findes.gupy.io/

Antes de se candidatar, o estudante deve verificar as exigências de formação e as condições específicas de cada oportunidade.