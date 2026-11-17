Quando o assunto é ethereum, a conversa quase sempre começa pelo preço. Subiu, caiu, vale a pena ou não. É uma pergunta justa, mas deixa de fora a parte que mais cresce na rede. E essa parte não tem nada a ver com a cotação do ether.

A consulta mais comum continua sendo a do valor da moeda. Quem pesquisa ethereum hoje chega, por exemplo, à página de preços da Binance, corretora de criptomoedas que mostra a cotação do ether em tempo real, em dólar e em reais. Nesta quarta-feira de novembro (4), a moeda rondava os US$ 2,3 mil, com alta de cerca de 2% em 24 horas e de quase 20% em três meses.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O número ajuda. Mas conta só metade da história.

O que circula na rede, além do ether?

Dólares. Ou melhor, a versão digital deles.

As stablecoins são criptomoedas com valor preso a uma moeda tradicional, quase sempre o dólar. Não foram feitas para valorizar. Foram feitas para valer sempre o mesmo. E a maior parte delas mora no Ethereum.

No fim de outubro, a rede guardava cerca de US$ 143 bilhões nessas moedas, segundo o agregador DefiLlama. É quase metade de todas as stablecoins do mundo, um mercado de aproximadamente US$ 300 bilhões.

Uma comparação ajuda a entender. O Ethereum funciona como uma rodovia. As stablecoins são a carga que passa por ela. O ether é o pedágio. Cada operação na rede principal paga uma taxa na própria moeda, e mais movimento significa mais procura pelo ether.

Quanto dinheiro passou pela rede em outubro?

Mais do que em qualquer outro mês. De acordo com o site especializado The Block, as transferências de stablecoins no Ethereum chegaram a US$ 2,82 trilhões em outubro, 45% acima de setembro.

O curioso é o momento. Outubro foi um mês morno para os preços das criptomoedas. Ninguém estava eufórico. Mesmo assim, o dinheiro continuou circulando, sinal de uso para pagamentos e transferências, e não só para especulação.

E no Brasil, o que os investidores preferem?

Por aqui, a preferência é clara. De janeiro a junho de 2026, as operações com criptoativos somaram R$ 283,1 bilhões, segundo a Receita Federal. Foi o maior volume para um primeiro semestre desde 2019, quando o órgão começou a contar. Mais de 4 milhões de CPFs diferentes operaram a cada mês.

Só que o ether ficou com uma fatia pequena desse bolo, cerca de R$ 3,5 bilhões. USDT e USDC, as duas maiores stablecoins atreladas ao dólar, movimentaram juntas R$ 237,8 bilhões. A diferença é de quase R$ 68 em stablecoins para cada real negociado em ether.

Parece uma derrota para o Ethereum. Não é. Uma parte relevante dessas stablecoins é emitida e liquidada justamente na rede, embora também circule por outras blockchains. Quem compra dólar digital para pagar um fornecedor no exterior, ou para fugir da variação do câmbio, muitas vezes passa pelo Ethereum sem perceber.

No dia a dia, o uso ainda engatinha, mas as stablecoins já começam a aparecer como ferramenta de pagamento na economia digital.

O que mudou com as regras do Banco Central?

O mercado ganhou fiscal. Desde fevereiro de 2026, comprar, vender ou trocar stablecoins conta como operação de câmbio. Desde maio, as empresas do setor precisam informar essas operações ao Banco Central.

O BC também passou a exigir auditoria independente das empresas do setor, com foco no combate à lavagem de dinheiro. E as plataformas têm de manter o dinheiro dos clientes separado do caixa da empresa, uma reclamação antiga de quem tinha receio de deixar recursos numa corretora.

Regra clara costuma atrair gente nova. Bancos e gestoras que só observavam o setor começam a testar o terreno, quase sempre por stablecoins e títulos tokenizados. Também aqui o Ethereum lidera: em meados de outubro, reunia perto de US$ 17 bilhões dos cerca de US$ 39 bilhões em ativos do mundo real tokenizados, segundo a plataforma RWA.xyz.

O que vem pela frente para a rede?

Uma atualização grande. A Glamsterdam, maior mudança no Ethereum desde 2022, entrou na rede de testes Sepolia em 6 de outubro. A chegada à rede principal está prevista para o último trimestre de 2026, ainda sem data marcada. O caminho é sempre o mesmo: primeiro as redes de teste, que usam moedas sem valor, e só depois a rede principal, onde circula o dinheiro de verdade. A ideia é ampliar a capacidade da rede e mudar a forma como os blocos são montados. Para quem só guarda ether na carteira, nada muda.

O preço, por enquanto, segue o humor do mercado internacional, como tem sido ao longo do ano. Juros nos Estados Unidos e apetite por risco pesam mais do que qualquer novidade técnica.

A conversa sobre ethereum, então, pode até começar pelo preço. Mas, para entender o que a rede se tornou, vale olhar também para o que passa por ela todos os dias.