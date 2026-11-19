Palestras sobre racismo, apresentações culturais, samba de roda e manifestações religiosas integram a programação especial do Dia da Consciência Negra em Guaçuí, no Caparaó capixaba. As atividades acontecem nesta quinta (19) e sexta-feira (20), em dois espaços públicos do município.

A Associação das Comunidades de Terreiro de Guaçuí (Acoteg) promove o seminário com o tema “Letramento Racial, Direitos e Protagonismo da População Negra”. A iniciativa busca ampliar o debate sobre igualdade racial, valorização da cultura negra e enfrentamento ao preconceito.

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O encontro reúne palestrantes, representantes culturais e participantes da comunidade. Além das discussões, a programação inclui atividades artísticas e manifestações ligadas às tradições afro-brasileiras.

Quinta-feira terá palestras e debates sobre racismo

O primeiro dia do seminário acontece no Teatro Municipal Fernando Torres, com abertura oficial às 8h.

Às 9h, o Coral da 3ª Idade realiza uma apresentação. Em seguida, às 10h, Dona Maria Helena participa de uma palestra sobre a temática quilombola.

Às 11h, Geovane Roberto aborda o tema “Juventude no Enfrentamento ao Racismo”. Após o intervalo, às 13h30, Adriana Kiesa apresenta a palestra “Cultura e Desenvolvimento da Sociedade Guaçuiense”.

A professora Beth participa das atividades às 14h30, com tema livre. O primeiro dia termina às 15h30, com a entrega de certificados e do Prêmio Destaque Social.

Sexta-feira terá samba de roda e manifestações religiosas

No Dia da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira (20), a programação será realizada na Praça João Acacinho, a partir das 8h.

A primeira palestra começa às 8h20 e aborda o letramento racial, com Eliane. Às 9h, o psicólogo Higor Oliveira conduz outra apresentação.

Após o café da manhã, previsto para as 10h, o público poderá acompanhar uma sequência de atividades culturais e religiosas.

Entre os destaques estão o Bate-Flecha, às 10h30, o Xirê dos Orixás, às 11h20, e a Roda de Umbanda, ao meio-dia.

A programação continua com samba de roda, às 13h, e apresentação da fanfarra “Amigos para Sempre”, às 13h30.

O encerramento está previsto para as 14h, com show do Murian.

Confira os locais e horários do seminário

Quinta-feira (19 de novembro)

Local: Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí.

8h – Abertura oficial

9h – Apresentação do Coral da 3ª Idade

10h – Palestra com Dona Maria Helena (Quilombo)

11h – Geovane Roberto: Juventude no Enfrentamento ao Racismo

12h – Intervalo

13h30 – Adriana Kiesa: Cultura e Desenvolvimento da Sociedade Guaçuiense

14h30 – Professora Beth: Tema Livre

15h30 – Entrega dos certificados e Prêmio Destaque Social

Sexta-feira (20 de novembro)

Local: Praça João Acacinho, em Guaçuí.

8h – Abertura oficial

8h20 – Palestra sobre Letramento Racial com Eliane

9h – Palestra com o psicólogo Higor Oliveira

10h – Café da manhã

10h30 – Bate-Flecha

11h20 – Xirê dos Orixás

12h – Roda de Umbanda

13h – Samba de roda

13h30 – Fanfarra Amigos para Sempre

14h – Encerramento com show do Murian

A Acoteg convida a comunidade a participar das atividades e destaca a importância do encontro para fortalecer a luta contra o racismo, celebrar a cultura afro-brasileira e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.