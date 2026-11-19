Evento em Guaçuí reúne cultura, religião e combate ao racismo; veja a programação
Seminário promovido pela Associação das Comunidades de Terreiro de Guaçuí reúne palestras, debates e manifestações culturais nesta quinta (19) e sexta-feira (20).
Palestras sobre racismo, apresentações culturais, samba de roda e manifestações religiosas integram a programação especial do Dia da Consciência Negra em Guaçuí, no Caparaó capixaba. As atividades acontecem nesta quinta (19) e sexta-feira (20), em dois espaços públicos do município.
A Associação das Comunidades de Terreiro de Guaçuí (Acoteg) promove o seminário com o tema “Letramento Racial, Direitos e Protagonismo da População Negra”. A iniciativa busca ampliar o debate sobre igualdade racial, valorização da cultura negra e enfrentamento ao preconceito.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O encontro reúne palestrantes, representantes culturais e participantes da comunidade. Além das discussões, a programação inclui atividades artísticas e manifestações ligadas às tradições afro-brasileiras.
Quinta-feira terá palestras e debates sobre racismo
O primeiro dia do seminário acontece no Teatro Municipal Fernando Torres, com abertura oficial às 8h.
Às 9h, o Coral da 3ª Idade realiza uma apresentação. Em seguida, às 10h, Dona Maria Helena participa de uma palestra sobre a temática quilombola.
Às 11h, Geovane Roberto aborda o tema “Juventude no Enfrentamento ao Racismo”. Após o intervalo, às 13h30, Adriana Kiesa apresenta a palestra “Cultura e Desenvolvimento da Sociedade Guaçuiense”.
A professora Beth participa das atividades às 14h30, com tema livre. O primeiro dia termina às 15h30, com a entrega de certificados e do Prêmio Destaque Social.
Sexta-feira terá samba de roda e manifestações religiosas
No Dia da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira (20), a programação será realizada na Praça João Acacinho, a partir das 8h.
A primeira palestra começa às 8h20 e aborda o letramento racial, com Eliane. Às 9h, o psicólogo Higor Oliveira conduz outra apresentação.
Após o café da manhã, previsto para as 10h, o público poderá acompanhar uma sequência de atividades culturais e religiosas.
Entre os destaques estão o Bate-Flecha, às 10h30, o Xirê dos Orixás, às 11h20, e a Roda de Umbanda, ao meio-dia.
A programação continua com samba de roda, às 13h, e apresentação da fanfarra “Amigos para Sempre”, às 13h30.
O encerramento está previsto para as 14h, com show do Murian.
Confira os locais e horários do seminário
Quinta-feira (19 de novembro)
Local: Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí.
- 8h – Abertura oficial
- 9h – Apresentação do Coral da 3ª Idade
- 10h – Palestra com Dona Maria Helena (Quilombo)
- 11h – Geovane Roberto: Juventude no Enfrentamento ao Racismo
- 12h – Intervalo
- 13h30 – Adriana Kiesa: Cultura e Desenvolvimento da Sociedade Guaçuiense
- 14h30 – Professora Beth: Tema Livre
- 15h30 – Entrega dos certificados e Prêmio Destaque Social
Sexta-feira (20 de novembro)
Local: Praça João Acacinho, em Guaçuí.
- 8h – Abertura oficial
- 8h20 – Palestra sobre Letramento Racial com Eliane
- 9h – Palestra com o psicólogo Higor Oliveira
- 10h – Café da manhã
- 10h30 – Bate-Flecha
- 11h20 – Xirê dos Orixás
- 12h – Roda de Umbanda
- 13h – Samba de roda
- 13h30 – Fanfarra Amigos para Sempre
- 14h – Encerramento com show do Murian
A Acoteg convida a comunidade a participar das atividades e destaca a importância do encontro para fortalecer a luta contra o racismo, celebrar a cultura afro-brasileira e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.
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