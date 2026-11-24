Um ex-vereador de Ibitirama, na região do Caparaó capixaba, está entre as sete pessoas que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou pelo homicídio de Sebastião Rodrigues Moreira, de 55 anos. A vítima morreu carbonizada após criminosos provocarem um incêndio em sua residência, em julho de 2020.

A Polícia Civil concluiu o inquérito após retomar as investigações em março de 2026. O caso estava arquivado devido à falta de elementos suficientes para identificar os responsáveis pelo crime.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Além do ex-vereador, a investigação aponta o envolvimento de um fazendeiro do município e de pessoas que mantinham vínculos profissionais com ele.

Possível ligação com o tráfico de drogas

Segundo a Polícia Civil, o homicídio pode ter relação com um esquema de cultivo e comercialização de maconha que teria funcionado em Ibitirama em 2018.

A vítima teria assumido sozinha a responsabilidade criminal por uma plantação de entorpecentes. Após deixar o sistema prisional, o homem teria começado a cobrar valores e compromissos anteriormente estabelecidos com outros envolvidos.

De acordo com a linha investigativa, essas cobranças teriam motivado o crime.

Novas provas contribuíram para esclarecer o caso

Com novos depoimentos e análises periciais, a Polícia Civil conseguiu reconstruir os acontecimentos e individualizar a suposta participação dos investigados.

Os exames também apontaram que a vítima sofreu agressões e ainda estava viva quando o incêndio atingiu a residência.

Ao concluir o inquérito, a Polícia Civil indiciou sete pessoas, com idades entre 35 e 59 anos. O MPES ofereceu denúncia contra todos por homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Polícia Civil não detalhou, nas informações divulgadas, qual teria sido a participação específica do ex-vereador no crime.