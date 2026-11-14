Fecap Alegre 2026: sábado terá karaokê, samba e shows gratuitos

Quem ainda não foi à Feira Capixaba de Negócios (Fecap Alegre 2026) tem mais um motivo para visitar o evento neste sábado (14). O último dia da programação promete música, diversão e muita interação com o público, incluindo a estreia do Karaokê do AQUINOTICIAS.COM e dois shows gratuitos.

A programação começa às 19h com a primeira edição do Karaokê do AQUINOTICIAS.COM. Dez candidatos selecionados terão a oportunidade de subir ao palco e mostrar seus talentos diante do público. A iniciativa promete movimentar a feira e revelar novas vozes.

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Na sequência, às 20h, será a vez da banda Polifonia animar os visitantes. Para fechar a noite, o grupo Samba MLK sobe ao palco às 21h, levando muito ritmo para o Parque de Exposições de Alegre, no Sul do Espírito Santo.

Fecap Alegre reúne música, gastronomia e oportunidades de negócios

Iniciada na quinta-feira (12), a Fecap Alegre 2026 chega ao último dia depois de uma programação que reúne seis apresentações musicais, atrações culturais, gastronomia e exposição de produtos e serviços.

Quem passar pelo Parque de Exposições também poderá aproveitar a praça de alimentação, com opções da gastronomia regional e cafés especiais, além de conhecer iniciativas de empreendedores e empresas participantes.

A Feira Capixaba de Negócios tem como objetivo fortalecer o comércio local, incentivar o empreendedorismo e criar oportunidades para quem deseja divulgar produtos, serviços e ampliar conexões comerciais.

Com entrada gratuita, a programação deste sábado é um convite para reunir a família e os amigos e aproveitar a última noite da Fecap Alegre 2026.

Confira a programação deste sábado (14)

19h: Karaokê do AQUINOTICIAS.COM

Karaokê do AQUINOTICIAS.COM 20h: Show com Polifonia

Show com Polifonia 21h: Show com Samba MLK

Serviço