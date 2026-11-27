O último mês do ano terá uma programação especial em São José do Calçado. Entre os dias 11 e 13 de dezembro, o município recebe a Feira Capixaba de Negócios (Fecap), evento que promete agitar o fim de semana com gastronomia, shows e empreendedorismo.

A feira acontecerá no Parque de Exposição Divinéia, localizado na Rua Domingos Martins, e reunirá entretenimento, cultura e oportunidades de negócios em um mesmo espaço.

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O evento tem como objetivo fomentar a economia local, valorizar os pequenos negócios e promover a integração cultural e comercial, fortalecendo o empreendedorismo no município.

Além das apresentações musicais, a gastronomia estará entre os destaques da programação, que também abrirá espaço para os empreendedores divulgarem seus produtos e negócios.

Com início na sexta-feira (11) e encerramento no domingo (13), a Fecap integra a agenda de eventos de dezembro no Sul capixaba e será mais uma opção de lazer para moradores e visitantes.

Mais detalhes sobre o evento, incluindo os horários e as atrações musicais, serão divulgados em breve.

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